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Советники

iSAR iOsMA EA - эксперт для MetaTrader 5

sergey_541
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1973
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

На основании данных индикаторов iSAR (Parabolic SAR, SAR) и iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) открывается позиция. Если цена продолжает идти в строну прибыли и проходит не менее Step - открываем новую позицию в туже сторону увеличенным в два раза объёмом. Третья позиция не открывается.

EURUSD, H1:

iSAR iOsMA EA


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF

    Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr

    Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

    Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period

    Модификация стандартного индикатора Awesome Oscillator - добавлена возможность менять периоды усреднения iMA

    Советник cm_SL NL TP Советник cm_SL NL TP

    Советник выставляет всем открытым позициям стоплосс и тейкпрофит. И переводит их в безубыток при достижении заданного профита в пунктах.