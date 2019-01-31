iSAR iOsMA EA

Автор идеи - Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

На основании данных индикаторов iSAR (Parabolic SAR, SAR) и iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) открывается позиция. Если цена продолжает идти в строну прибыли и проходит не менее Step - открываем новую позицию в туже сторону увеличенным в два раза объёмом. Третья позиция не открывается.

EURUSD, H1:









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").