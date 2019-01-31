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iSAR iOsMA EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Sergey
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
На основании данных индикаторов iSAR (Parabolic SAR, SAR) и iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) открывается позиция. Если цена продолжает идти в строну прибыли и проходит не менее Step - открываем новую позицию в туже сторону увеличенным в два раза объёмом. Третья позиция не открывается.
EURUSD, H1:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахGannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага
Модификация стандартного индикатора Awesome Oscillator - добавлена возможность менять периоды усреднения iMAСоветник cm_SL NL TP
Советник выставляет всем открытым позициям стоплосс и тейкпрофит. И переводит их в безубыток при достижении заданного профита в пунктах.