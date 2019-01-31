Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер.