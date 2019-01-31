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GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзагаMulticurrency Staircase
Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер.
Торговая система на двух индикаторах: iSAR (Parabolic SAR, SAR) и iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) с добавлением по тренду.Awesome_Oscillator_Custom_Averaging_Period
Модификация стандартного индикатора Awesome Oscillator - добавлена возможность менять периоды усреднения iMA