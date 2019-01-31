CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1588
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными  Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr

Multicurrency Staircase Multicurrency Staircase

Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер.

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_ZZ_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_ZZ_Alert

Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert с добавлением зигзага.

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

iSAR iOsMA EA iSAR iOsMA EA

Торговая система на двух индикаторах: iSAR (Parabolic SAR, SAR) и iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) с добавлением по тренду.