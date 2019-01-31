Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер.

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Торговая система на двух индикаторах: iSAR (Parabolic SAR, SAR) и iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) с добавлением по тренду.