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GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr
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