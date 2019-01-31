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Multicurrency Staircase - эксперт для MetaTrader 5

TheXpert
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1523
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - TheXpert

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Мультисимвольный советник в виде торгового класса (символы задаются в виде списка без пробелов (параметр Symbols), а в качестве разделителей используется знак ","). 

На каждом из заданных символов на расстоянии половины Channel от текущей цены выставляется один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер. Стоп лосс устанавливается равным ширине канала Channel. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, оставшийся удаляется и снова выставляются два отложенных Stop ордера с учётом Channel.

Основной советник производит контроль общей прибыли (Minimum Profit) для всех экземпляров класса (подсчёт идёт с учётом уникального идентификатора эксперта - так как у всех экземпляров один Magic).

ВАЖНО: отложенные ордера могут быть выставлен только в том случае, когда текущий спред меньше заданного (Allowable spread)

Multicurrency Staircase


Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_ZZ_Alert Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_ZZ_Alert

Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert с добавлением зигзага.

ColorBullsCandle_v2_vol_HTF ColorBullsCandle_v2_vol_HTF

Индикатор ColorBullsCandle_v2_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с тремя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах