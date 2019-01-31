Multicurrency Staircase

Автор идеи - TheXpert

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Мультисимвольный советник в виде торгового класса (символы задаются в виде списка без пробелов (параметр Symbols), а в качестве разделителей используется знак ",").

На каждом из заданных символов на расстоянии половины Channel от текущей цены выставляется один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер. Стоп лосс устанавливается равным ширине канала Channel. Когда один из отложенных ордеров срабатывает, оставшийся удаляется и снова выставляются два отложенных Stop ордера с учётом Channel.

Основной советник производит контроль общей прибыли (Minimum Profit) для всех экземпляров класса (подсчёт идёт с учётом уникального идентификатора эксперта - так как у всех экземпляров один Magic).

ВАЖНО: отложенные ордера могут быть выставлен только в том случае, когда текущий спред меньше заданного (Allowable spread)





Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").