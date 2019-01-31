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Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_ZZ_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert с добавлением зигзага.
Рис.1. Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_ZZ_Alert
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