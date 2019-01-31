Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта

Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор Hans_Indicator_x62_Cloud_System_Tail_Alert с добавлением зигзага.

Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет один отложенный Buy stop и и один отложенный Sell stop ордер.