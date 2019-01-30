Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_LeManTrend_Cloud_TimeWeekPeriod - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1574
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение на торговлю по интервалам //---- input DAYS_OF_WEEK StartD=ENUM_DAY_OF_WEEK_2; //Старт торговли (День недели) input HOURS StartH=ENUM_HOUR_8; //Старт торговли (Час) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минута) input SECONDS StartS=ENUM_SECOND_0; //Старт торговли (Секунда) //---- input DAYS_OF_WEEK EndD=ENUM_DAY_OF_WEEK_5; //Конец торговли (День недели) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_20; //Конец торговли (Час) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Конец торговли (Минута) input SECONDS EndS=ENUM_SECOND_40; //Конец торговли (Секунда)
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора LeManTrend_Cloud.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике во внутри-недельном интервале
Мультисимвольный советник выполнен в виде торгового класса. Каждый экземпляр выставляет сетку отложенных (Buy stop и Sell stop) ордеров.Four pending orders
Советник выставляет четыре отложенных ордера: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit.
Индикатор ColorBearsCandle_v2_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorBullsCandle_v2_vol_HTF
Индикатор ColorBullsCandle_v2_vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах