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MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2967
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор Flat or Trend MACD в виде таблицы значений по символам и таймфреймам. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.

Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:

  • MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD

    Настройки списка используемых символов таймфреймов:
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки вывода сообщений
  • Show alerts - показывать оповещения алертом
  • Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: MACD Uptrend color - цвет текста сообщений восходящего тренда
  • Panel: MACD Downtrend color - цвет текста сообщений нисходящего тренда
  • Panel: MACD Flat color - цвет текста сообщений о флетовом состоянии
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


MCP_Percent_Price_Change MCP_Percent_Price_Change

Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change Dashboard

OsMA_Alert OsMA_Alert

Индикатор OsMA Alert

Flat_or_Trend_MACD Flat_or_Trend_MACD

Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD Heatmap

LOD_HOD_Price_Break LOD_HOD_Price_Break

Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert