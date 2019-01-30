Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор Flat or Trend MACD в виде таблицы значений по символам и таймфреймам. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.



Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:

MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD

- период расчёта быстрой EMA MACD MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD

- период расчёта медленной EMA MACD MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD



Настройки списка используемых символов таймфреймов:

- период расчёта сигнальной линии MACD Настройки списка используемых символов таймфреймов: Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки вывода сообщений

- использовать таймфрейм MN1 Настройки вывода сообщений Show alerts - показывать оповещения алертом

- показывать оповещения алертом Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта



Настройки отображения панели

- интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: MACD Uptrend color - цвет текста сообщений восходящего тренда

- цвет текста сообщений восходящего тренда Panel: MACD Downtrend color - цвет текста сообщений нисходящего тренда

- цвет текста сообщений нисходящего тренда Panel: MACD Flat color - цвет текста сообщений о флетовом состоянии

- цвет текста сообщений о флетовом состоянии Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен