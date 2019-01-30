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MTF_MCP_Flat_or_Trend_MACD_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Flat or Trend MACD Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор Flat or Trend MACD в виде таблицы значений по символам и таймфреймам. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.
Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:
- MACD Fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD Slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD Signal period - период расчёта сигнальной линии MACD
Настройки списка используемых символов таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки вывода сообщений
- Show alerts - показывать оповещения алертом
- Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: MACD Uptrend color - цвет текста сообщений восходящего тренда
- Panel: MACD Downtrend color - цвет текста сообщений нисходящего тренда
- Panel: MACD Flat color - цвет текста сообщений о флетовом состоянии
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
MCP_Percent_Price_Change
Информационная панель Multi Currency Pair Percent Price Change DashboardOsMA_Alert
Индикатор OsMA Alert
Flat_or_Trend_MACD
Информационно-сигнальный индикатор Flat or Trend MACD HeatmapLOD_HOD_Price_Break
Индикатор Price break Low of Day/High of Day Alert