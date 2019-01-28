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Mauser - эксперт для MetaTrader 5

Zuzabush
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1725
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Игорь

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

На примере сигнала на открытие BUY позиции:

Mauser

Как только выполняется условия для бара #1: цена Open выше индикатора iMA, а цена Close ниже индикатора iMA, то взводится флаг "Step 1" (цена пересекает индикатор iMA сверху-вниз). Цена продолжает движение вниз и проходит путь Indent, то взводится флаг "Step 2". Цена развернулась и пересекла индикатор iMA снизу-вверх: взводится флаг "Step 3" и это является сигналом к открытию позиции BUY.

А вот так выглядит на графике формирование сигнала BUY:

Mauser

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Loza Loza

Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.

Exp_LeManTrend_Cloud_Tm Exp_LeManTrend_Cloud_Tm

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

Executor Strong Executor Strong

Анализ отношения высоты свечи (High - Low) к ценам Open и Close