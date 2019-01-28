Автор идеи - Игорь

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



На примере сигнала на открытие BUY позиции:





Как только выполняется условия для бара #1: цена Open выше индикатора iMA, а цена Close ниже индикатора iMA, то взводится флаг "Step 1" (цена пересекает индикатор iMA сверху-вниз). Цена продолжает движение вниз и проходит путь Indent, то взводится флаг "Step 2". Цена развернулась и пересекла индикатор iMA снизу-вверх: взводится флаг "Step 3" и это является сигналом к открытию позиции BUY.

А вот так выглядит на графике формирование сигнала BUY:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

