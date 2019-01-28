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Mauser - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Игорь
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
На примере сигнала на открытие BUY позиции:
Как только выполняется условия для бара #1: цена Open выше индикатора iMA, а цена Close ниже индикатора iMA, то взводится флаг "Step 1" (цена пересекает индикатор iMA сверху-вниз). Цена продолжает движение вниз и проходит путь Indent, то взводится флаг "Step 2". Цена развернулась и пересекла индикатор iMA снизу-вверх: взводится флаг "Step 3" и это является сигналом к открытию позиции BUY.
А вот так выглядит на графике формирование сигнала BUY:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Безиндикаторная стратегия. Увеличиваем объём вновь отрываемых позиций, пока не закроемся с прибылью.Exp_LeManTrend_Cloud_Tm
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзагаExecutor Strong
Анализ отношения высоты свечи (High - Low) к ценам Open и Close