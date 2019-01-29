Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

Анализ отношения высоты свечи (High - Low) к ценам Open и Close

Торговая система на базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Два паттерна в одном индикаторе, показывает как внутренние, так и внешние бары.