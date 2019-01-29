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GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF
Executor Strong
Анализ отношения высоты свечи (High - Low) к ценам Open и CloseGannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr
Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага
iMACD minimum indent
Торговая система на базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Insid_Outside_Bar. Внутренний бар, внешний бар.
Два паттерна в одном индикаторе, показывает как внутренние, так и внешние бары.