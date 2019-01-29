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Executor Strong - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Советник рассчитывает как высота свечи #1 (High#1 - Low#1) относится к цене Open и Close. Отношение задаётся через параметр Percent:
BUY signal: Close > (High - (Candle height * Percent)) AND Open < (Low + (Candle height * Percent))
SELL signal: Close < (Low + (Candle height * Percent)) AND Open > (High - (Candle height * Percent))
Результаты по нескольким символам на D1 при параметре Reverse "false" и "true":
|Reverse "false"
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|USDCAD
|0
|6123.29
|340.91
|56.81833
|1.29951
|0.22492
|0.12164
|0
|2.97
|6
|GBPUSD
|2
|-11730.34
|-446.84
|-148.94667
|0.61573
|-0.26205
|-0.23672
|0
|3.37
|3
|EURUSD
|1
|-20865.66
|-1186.50
|-197.75000
|0.38600
|-0.60917
|-0.42746
|0
|3.87
|6
|USDCHF
|3
|-13020.75
|-2189.48
|-243.27556
|0.51643
|-0.67829
|-0.27234
|0
|6.32
|9
|USDJPY
|4
|-7715.50
|-1094.38
|-156.34000
|0.67589
|-0.30134
|-0.15776
|0
|6.91
|7
|Reverse "true"
|Symbol
|Pass
|Result
|Profit
|Expected Payoff
|Profit Factor
|Recovery Factor
|Sharpe Ratio
|Custom
|Equity DD %
|Trades
|GBPUSD
|2
|-5073.71
|-233.03
|-77.67667
|0.79697
|-0.12900
|-0.10195
|0
|3.58
|3
|EURUSD
|1
|-9770.72
|-716.94
|-119.49000
|0.63748
|-0.29186
|-0.19826
|0
|4.78
|6
|USDCAD
|0
|-37890.52
|-2178.35
|-363.05833
|0.22692
|-0.87309
|-0.79233
|0
|4.98
|6
|USDCHF
|3
|9257.84
|1124.71
|124.96778
|1.49136
|0.41112
|0.18108
|0
|5.35
|9
|USDJPY
|4
|19050.82
|1649.62
|235.66000
|2.24029
|0.82243
|0.36885
|0
|3.96
|7
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
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