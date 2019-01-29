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Executor Strong - эксперт для MetaTrader 5

Executer1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1660
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи - Alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник рассчитывает как высота свечи #1 (High#1 - Low#1) относится к цене Open и Close. Отношение задаётся через параметр Percent:

BUY signal: Close > (High - (Candle height * Percent)) AND Open < (Low + (Candle height * Percent))

SELL signal: Close < (Low + (Candle height * Percent)) AND Open > (High - (Candle height * Percent))


Executor Strong


Результаты по нескольким символам на D1 при параметре Reverse "false" и "true":

Reverse "false"
Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
USDCAD 0 6123.29 340.91 56.81833 1.29951 0.22492 0.12164 0 2.97 6
GBPUSD 2 -11730.34 -446.84 -148.94667 0.61573 -0.26205 -0.23672 0 3.37 3
EURUSD 1 -20865.66 -1186.50 -197.75000 0.38600 -0.60917 -0.42746 0 3.87 6
USDCHF 3 -13020.75 -2189.48 -243.27556 0.51643 -0.67829 -0.27234 0 6.32 9
USDJPY 4 -7715.50 -1094.38 -156.34000 0.67589 -0.30134 -0.15776 0 6.91 7
Reverse "true"
Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades
GBPUSD 2 -5073.71 -233.03 -77.67667 0.79697 -0.12900 -0.10195 0 3.58 3
EURUSD 1 -9770.72 -716.94 -119.49000 0.63748 -0.29186 -0.19826 0 4.78 6
USDCAD 0 -37890.52 -2178.35 -363.05833 0.22692 -0.87309 -0.79233 0 4.98 6
USDCHF 3 9257.84 1124.71 124.96778 1.49136 0.41112 0.18108 0 5.35 9
USDJPY 4 19050.82 1649.62 235.66000 2.24029 0.82243 0.36885 0 3.96 7

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat с двумя дополнительными Фибо-секторами, построенный всех коленах зигзага

Mauser Mauser

Торговая система на пробое индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате цены

GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Fibo_Grand_x3_Stat_Full_Arr с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

iMACD minimum indent iMACD minimum indent

Торговая система на базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)