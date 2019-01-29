Executor Strong

Автор идеи - Alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Советник рассчитывает как высота свечи #1 (High#1 - Low#1) относится к цене Open и Close. Отношение задаётся через параметр Percent:

BUY signal: Close > (High - (Candle height * Percent)) AND Open < (Low + (Candle height * Percent))

SELL signal: Close < (Low + (Candle height * Percent)) AND Open > (High - (Candle height * Percent))













Результаты по нескольким символам на D1 при параметре Reverse "false" и "true":

Reverse "false" Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades USDCAD 0 6123.29 340.91 56.81833 1.29951 0.22492 0.12164 0 2.97 6 GBPUSD 2 -11730.34 -446.84 -148.94667 0.61573 -0.26205 -0.23672 0 3.37 3 EURUSD 1 -20865.66 -1186.50 -197.75000 0.38600 -0.60917 -0.42746 0 3.87 6 USDCHF 3 -13020.75 -2189.48 -243.27556 0.51643 -0.67829 -0.27234 0 6.32 9 USDJPY 4 -7715.50 -1094.38 -156.34000 0.67589 -0.30134 -0.15776 0 6.91 7 Reverse "true" Symbol Pass Result Profit Expected Payoff Profit Factor Recovery Factor Sharpe Ratio Custom Equity DD % Trades GBPUSD 2 -5073.71 -233.03 -77.67667 0.79697 -0.12900 -0.10195 0 3.58 3 EURUSD 1 -9770.72 -716.94 -119.49000 0.63748 -0.29186 -0.19826 0 4.78 6 USDCAD 0 -37890.52 -2178.35 -363.05833 0.22692 -0.87309 -0.79233 0 4.98 6 USDCHF 3 9257.84 1124.71 124.96778 1.49136 0.41112 0.18108 0 5.35 9 USDJPY 4 19050.82 1649.62 235.66000 2.24029 0.82243 0.36885 0 3.96 7

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

