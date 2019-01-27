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Gap System - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1879
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Принцип работы:

Советник смотрит в понедельник на цену открытия бара #0 на указанном (Gap timeframe) таймфрейме. В параметре Type gap можно задать один из видов гэпа:

  • High Open OR Low Open - гэп между High бара #1 и Open бара #0 ИЛИ между Low бара #1 и Open бара #0
  • Close Open - гэп между Close бара #1 и Open бара #0

Величина гэпа задаётся  через Gap. Ниже есть параметр Reverse - при помощи его можно переворачивать сигнал от гэпа.

Разница между видами гэпа:

Gap System


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
LeManTrend_Cloud_HTF LeManTrend_Cloud_HTF

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Insid Bar, Внутренний бар. Insid Bar, Внутренний бар.

Индикатор внутреннего бара.

LeManTrend_Cloud_Alerts LeManTrend_Cloud_Alerts

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов

Exp_LeManTrend_Cloud Exp_LeManTrend_Cloud

Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud