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Gap System - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы:
Советник смотрит в понедельник на цену открытия бара #0 на указанном (Gap timeframe) таймфрейме. В параметре Type gap можно задать один из видов гэпа:
- High Open OR Low Open - гэп между High бара #1 и Open бара #0 ИЛИ между Low бара #1 и Open бара #0
- Close Open - гэп между Close бара #1 и Open бара #0
Величина гэпа задаётся через Gap. Ниже есть параметр Reverse - при помощи его можно переворачивать сигнал от гэпа.
Разница между видами гэпа:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке может быть только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахInsid Bar, Внутренний бар.
Индикатор внутреннего бара.
Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналовExp_LeManTrend_Cloud
Торговая система Exp_LeManTrend_Cloud построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором LeManTrend_Cloud