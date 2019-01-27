Gap System

Принцип работы:

Советник смотрит в понедельник на цену открытия бара #0 на указанном (Gap timeframe) таймфрейме. В параметре Type gap можно задать один из видов гэпа:

High Open OR Low Open - гэп между High бара #1 и Open бара #0 ИЛИ между Low бара #1 и Open бара #0

- гэп между High бара #1 и Open бара #0 ИЛИ между Low бара #1 и Open бара #0 Close Open - гэп между Close бара #1 и Open бара #0

Величина гэпа задаётся через Gap. Ниже есть параметр Reverse - при помощи его можно переворачивать сигнал от гэпа.

Разница между видами гэпа:









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

