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Индикаторы

LeManTrend_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1659
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.


Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud_HTF

Insid Bar, Внутренний бар. Insid Bar, Внутренний бар.

Индикатор внутреннего бара.

iCCI iMA iSAR iCCI iMA iSAR

Торговая стратегия на двух таймфреймах и индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI)), iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)

Gap System Gap System

Торговая система построенная на движении после гэпа.

LeManTrend_Cloud_Alerts LeManTrend_Cloud_Alerts

Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов