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LeManTrend_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManTrend_Cloud.ex5.
Рис.1. Индикатор LeManTrend_Cloud_HTF
Insid Bar, Внутренний бар.
Индикатор внутреннего бара.iCCI iMA iSAR
Торговая стратегия на двух таймфреймах и индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI)), iMA (Moving Average, MA) и iSAR (Parabolic SAR, SAR)
Gap System
Торговая система построенная на движении после гэпа.LeManTrend_Cloud_Alerts
Индикатор LeManTrend_Cloud с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения при возникновении торговых сигналов