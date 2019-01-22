Состояния RSI:

RSI выше уровня перекупленности = Overbought

RSI больше 50 и RSI больше PrevRSI и RSI больше AvgRSI = Up trend

RSI больше 50 = Buy zone

RSI ниже уровня перепроданности = Oversold

RSI меньше 50 и RSI меньше PrevRSI и RSI меньше AvgRSI = Down trend

RSI меньше или равно = Sell zone

где: