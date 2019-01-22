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RSI_Overview - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair RSI Overview Dashboard отображает в виде таблицы состояние на текущем баре индикатора RSI на выбранных таймфреймах заданных символов.
Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- SMA RSI period - период сглаживания сигнальной линии RSI
- RSI overbought - уровень перекупленности RSI
- RSI oversold - уровень перепроданности RSI
Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: RSI overbought color - цвет состояния перекупленности RSI
- Panel: RSI up trend color - цвет состояния восходящего движения RSI в зоне покупок
- Panel: RSI Buy zone color - цвет состояния RSI в зоне покупок
- Panel: RSI Sell zone color - цвет состояния RSI в зоне продаж
- Panel: RSI down trend color - цвет состояния нисходящего движения RSI в зоне продаж
- Panel: RSI oversold color - цвет состояния перепроданности RSI
- Panel: RSI Neutral color - цвет нейтрального состояния RSI
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Состояния RSI:
RSI выше уровня перекупленности = Overbought
RSI больше 50 и RSI больше PrevRSI и RSI больше AvgRSI = Up trend
RSI больше 50 = Buy zone
RSI ниже уровня перепроданности = Oversold
RSI меньше 50 и RSI меньше PrevRSI и RSI меньше AvgRSI = Down trend
RSI меньше или равно = Sell zone
где:
AvgRSI = SMA(RSI, SMA RSI period)
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR DashboardMACD_Intersection_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MA Cross DashboardMTF_MCP_MA
Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average