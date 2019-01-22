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Индикаторы

RSI_Overview - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3062
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair RSI Overview Dashboard отображает в виде таблицы состояние на текущем баре индикатора RSI на выбранных таймфреймах заданных символов.

Имеет тридцать девять настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • SMA RSI period - период сглаживания сигнальной линии RSI
  • RSI overbought - уровень перекупленности RSI
  • RSI oversold - уровень перепроданности RSI

    Настройки списка используемых символов и таймфреймов:
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая.
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: RSI overbought color - цвет состояния перекупленности RSI
  • Panel: RSI up trend color - цвет состояния восходящего движения RSI в зоне покупок
  • Panel: RSI Buy zone color - цвет состояния RSI в зоне покупок
  • Panel: RSI Sell zone color - цвет состояния RSI в зоне продаж
  • Panel: RSI down trend color - цвет состояния нисходящего движения RSI в зоне продаж
  • Panel: RSI oversold color - цвет состояния перепроданности RSI
  • Panel: RSI Neutral color - цвет нейтрального состояния RSI
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Состояния RSI:

RSI выше уровня перекупленности = Overbought
RSI больше 50 и RSI больше PrevRSI и RSI больше AvgRSI = Up trend
RSI больше 50 = Buy zone
RSI ниже уровня перепроданности = Oversold
RSI меньше 50 и RSI меньше PrevRSI и RSI меньше AvgRSI = Down trend
RSI меньше или равно = Sell zone

где:

AvgRSI = SMA(RSI, SMA RSI period)

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

MTF_MCP_SAR_Dashboard MTF_MCP_SAR_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Parabolic SAR Dashboard

MACD_Intersection_Dashboard MACD_Intersection_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MACD Cross Dashboard

MA_Cross_Dashboard MA_Cross_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair MA Cross Dashboard

MTF_MCP_MA MTF_MCP_MA

Информационная панель Multi Time Frame and Multi Currency Pair Moving Average