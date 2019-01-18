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ATR_Channels_XKPrmSt_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальные авторы:
Ivan Kornilov & Luis Guilherme Damiani
Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20. В итоге - график индикатора XKPrmSt_X20 с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:
input double Mult_Factor1=10000; input double Mult_Factor2=20000; input double Mult_Factor3=30000;
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20
Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахGannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF
Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Помощник в ручной торговле на новостях. Сетка отложенных Stop ордеров за пять минут до указанного времени.ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF
Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах