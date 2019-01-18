Реальные авторы:

Ivan Kornilov & Luis Guilherme Damiani



Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20. В итоге - график индикатора XKPrmSt_X20 с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:

input double Mult_Factor1= 10000 ; input double Mult_Factor2= 20000 ; input double Mult_Factor3= 30000 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".









Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20