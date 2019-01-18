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Индикаторы

ATR_Channels_XKPrmSt_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1799
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
ATR_Channels_XKPrmSt_X20.mq5 (33.86 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
XKPrmSt.mq5 (21.47 KB) просмотр
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Реальные авторы:

Ivan Kornilov & Luis Guilherme Damiani

Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20. В итоге -  график индикатора XKPrmSt_X20 с набором динамически перестраиваемых уровней поддержки и сопротивления, положение которых следует подбирать опытным путём, меняя входные переменные:

input double Mult_Factor1=10000;
input double Mult_Factor2=20000;
input double Mult_Factor3=30000;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах