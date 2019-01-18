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Simple News - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Tkach
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
За пять минут до указанного времени (Start hour::Start minutes) советник выставляет сетку отложенных Stop ордеров - количество в каждую сторону задаётся в Grid, number of orders, а шаг между ними задаётся в Grid step. После этого взводится внутренний флаг и советник не сможет больше выставлять отложенные ордера. Зачем сделано именно так: допустим сегодня ожидается выход новости в определённое время, а завтра будет другая новость и в другое время. В таком случае запускаем советник, настраиваем его на время сегодняшней новости. А завтра будет достаточно зайти в настройки и изменить время - и советник завтра снова выставит отложенные Stop ордера за пять минут до указанного времени.
Время жизни у этих отложенных ордеров только в течение текущего торгового дня - затем они автоматически удалятся.
Важное замечание: советник кроме того имеет важное условие для выставления отложенных ордеров - спред должен быть меньше Allowable spread и не должно быть действующих отложенных Stop ордеров.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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