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Советники

Simple News - эксперт для MetaTrader 5

net
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1739
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеиVladimir Tkach

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Simple News

Принцип работы

За пять минут до указанного времени (Start hour::Start minutes) советник выставляет сетку отложенных Stop ордеров - количество в каждую сторону задаётся в Grid, number of orders, а шаг между ними задаётся в Grid step. После этого взводится внутренний флаг и советник не сможет больше выставлять отложенные ордера. Зачем сделано именно так: допустим сегодня ожидается выход новости в определённое время, а завтра будет другая новость и в другое время. В таком случае запускаем советник, настраиваем его на время сегодняшней новости. А завтра будет достаточно зайти в настройки и изменить время - и советник завтра снова выставит отложенные Stop ордера за пять минут до указанного времени.

Время жизни у этих отложенных ордеров только в течение текущего торгового дня - затем они автоматически удалятся.

Важное замечание: советник кроме того имеет важное условие для выставления отложенных ордеров - спред должен быть меньше Allowable spread и не должно быть действующих отложенных Stop ордеров.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

ATR_Channels_XKPrmSt_X20 ATR_Channels_XKPrmSt_X20

Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF ATR_Channels_XKPrmSt_X20_HTF

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ ATR_Channels_XKPrmSt_X20_ZZ

Индикатор ATR_Channels_XKPrmSt_X20 с добавлением зигзага на самый быстрый из двадцати осцилляторов