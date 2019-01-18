Simple News

Автор идеи: Vladimir Tkach

Автор MQL5-кода: barabashkakvn





Принцип работы

За пять минут до указанного времени (Start hour::Start minutes) советник выставляет сетку отложенных Stop ордеров - количество в каждую сторону задаётся в Grid, number of orders, а шаг между ними задаётся в Grid step. После этого взводится внутренний флаг и советник не сможет больше выставлять отложенные ордера. Зачем сделано именно так: допустим сегодня ожидается выход новости в определённое время, а завтра будет другая новость и в другое время. В таком случае запускаем советник, настраиваем его на время сегодняшней новости. А завтра будет достаточно зайти в настройки и изменить время - и советник завтра снова выставит отложенные Stop ордера за пять минут до указанного времени.

Время жизни у этих отложенных ордеров только в течение текущего торгового дня - затем они автоматически удалятся.

Важное замечание: советник кроме того имеет важное условие для выставления отложенных ордеров - спред должен быть меньше Allowable spread и не должно быть действующих отложенных Stop ордеров.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").