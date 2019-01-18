Торговая система на базе индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Пример работы с OBJ_RECTANGLE

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20

Помощник в ручной торговле на новостях. Сетка отложенных Stop ордеров за пять минут до указанного времени.