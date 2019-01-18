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GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF
Ehlers_CG EA
Торговая система на базе индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Пример работы с OBJ_RECTANGLEOne session One day
Работа с отложенными Stop ордерами.
GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF
Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахATR_Channels_XKPrmSt_X20
Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20