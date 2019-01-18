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Индикаторы

GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1795
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG_Arrows.ex5.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF

Ehlers_CG EA Ehlers_CG EA

Торговая система на базе индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Пример работы с OBJ_RECTANGLE

One session One day One session One day

Работа с отложенными Stop ордерами.

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ATR_Channels_XKPrmSt_X20 ATR_Channels_XKPrmSt_X20

Индикатор ATR_Channels с расчётом от XKPrmSt_X20