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Советники

Ehlers_CG EA - эксперт для MetaTrader 5

alik345
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2147
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Ehlers_CG EA.mq5 (86.87 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Ehlers_CG.mq5 (7.53 KB) просмотр
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Автор идеиVitaliy

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник на базе пользовательского индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Отображает объект OBJ_RECTANGLE - чтобы визуально было видно на какой глубине истории происходит поиск максимумом и минимумом индикатора:

Ehlers_CG EA


Тест на EURUSD, M30. Параметры, которые были изменены: Reverse = "true" и Close opposite = "true":

Ehlers_CG EA

Напомню правила работы индикатора:

Пересечение на уровне перекупленности/перепроданности. 

Так как в индикаторе нет жёстко заданных уровней, то нахождение нового уровня перекупленности сводится к наблюдению за прошлым пиком: если индикатор нарисовал новый пик, который стал выше предыдущего, то можно считать, что актив перекуплен и можно продавать на пересечении линий индикатора сверху-вниз. 
Нахождение нового уровня перепроданности сводится к наблюдению за прошлой впадиной: если индикатор нарисовал новую впадину, которая стала ниже предыдущей, то можно считать, что актив перепродан и можно покупать на пересечении линий индикатора снизу-вверх.

Дивергенции.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
One session One day One session One day

Работа с отложенными Stop ордерами.

Exp_AllPosClose_Tm_Plus Exp_AllPosClose_Tm_Plus

Эксперт обеспечивает возможность удержания любых открытых на текущем счету позиций точно фиксированное время

GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах