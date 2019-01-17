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Ehlers_CG EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vitaliy
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на базе пользовательского индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Отображает объект OBJ_RECTANGLE - чтобы визуально было видно на какой глубине истории происходит поиск максимумом и минимумом индикатора:
Тест на EURUSD, M30. Параметры, которые были изменены: Reverse = "true" и Close opposite = "true":
Напомню правила работы индикатора:
Пересечение на уровне перекупленности/перепроданности.
Так как в индикаторе нет жёстко заданных уровней, то нахождение нового уровня перекупленности сводится к наблюдению за прошлым пиком: если индикатор нарисовал новый пик, который стал выше предыдущего, то можно считать, что актив перекуплен и можно продавать на пересечении линий индикатора сверху-вниз.
Нахождение нового уровня перепроданности сводится к наблюдению за прошлой впадиной: если индикатор нарисовал новую впадину, которая стала ниже предыдущей, то можно считать, что актив перепродан и можно покупать на пересечении линий индикатора снизу-вверх.
Дивергенции.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Работа с отложенными Stop ордерами.Exp_AllPosClose_Tm_Plus
Эксперт обеспечивает возможность удержания любых открытых на текущем счету позиций точно фиксированное время
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Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах