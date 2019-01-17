Ehlers_CG EA

Автор идеи: Vitaliy

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на базе пользовательского индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Отображает объект OBJ_RECTANGLE - чтобы визуально было видно на какой глубине истории происходит поиск максимумом и минимумом индикатора:









Тест на EURUSD, M30. Параметры, которые были изменены: Reverse = "true" и Close opposite = "true":





Напомню правила работы индикатора:

Пересечение на уровне перекупленности/перепроданности. Так как в индикаторе нет жёстко заданных уровней, то нахождение нового уровня перекупленности сводится к наблюдению за прошлым пиком: если индикатор нарисовал новый пик, который стал выше предыдущего, то можно считать, что актив перекуплен и можно продавать на пересечении линий индикатора сверху-вниз.

Нахождение нового уровня перепроданности сводится к наблюдению за прошлой впадиной: если индикатор нарисовал новую впадину, которая стала ниже предыдущей, то можно считать, что актив перепродан и можно покупать на пересечении линий индикатора снизу-вверх. Дивергенции.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

