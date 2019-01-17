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Советники

One session One day - эксперт для MetaTrader 5

renoshnik1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2305
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеиUri

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник один раз в неделю в определённое время выставляет Buy stop и Sell stop отложенные ордера.

Принцип работы

Одна торговая сессия. Один день недели. Два Stop отложенных ордера.

Поиск минимума и максимума цен производится за весь предыдущий день. Запускается процесс поиска во время Start Hour::Start Minute. После этого производится попытка установить отложенные Stop ордера:

One session One day

На рисунке показана идеальная картина - когда текущая цена находится внутри найденного диапазона минимальной и максимальной цены предыдущего дня. Выставленные отложенные ордера живут до конца текущего дня.

Почему в настройках можно выбирать только ОДИН день недели и ТОЛЬКО одну дату выставления отложенных Stop ордеров? Я думаю, что так проще найти лучшие комбинации для каждого дня недели. Вероятно это поможет (в будущем) создать объединённый советник на каждый день недели.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Exp_AllPosClose_Tm_Plus Exp_AllPosClose_Tm_Plus

Эксперт обеспечивает возможность удержания любых открытых на текущем счету позиций точно фиксированное время

Exp_PosClose_Tm_Plus Exp_PosClose_Tm_Plus

Эксперт обеспечивает возможность удержания позиций с текущего графика, на котором находиться эксперт, точно фиксированное время

Ehlers_CG EA Ehlers_CG EA

Торговая система на базе индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Пример работы с OBJ_RECTANGLE

GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF

Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах