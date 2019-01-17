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One session One day - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Uri
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник один раз в неделю в определённое время выставляет Buy stop и Sell stop отложенные ордера.
Принцип работы
Одна торговая сессия. Один день недели. Два Stop отложенных ордера.
Поиск минимума и максимума цен производится за весь предыдущий день. Запускается процесс поиска во время Start Hour::Start Minute. После этого производится попытка установить отложенные Stop ордера:
На рисунке показана идеальная картина - когда текущая цена находится внутри найденного диапазона минимальной и максимальной цены предыдущего дня. Выставленные отложенные ордера живут до конца текущего дня.
Почему в настройках можно выбирать только ОДИН день недели и ТОЛЬКО одну дату выставления отложенных Stop ордеров? Я думаю, что так проще найти лучшие комбинации для каждого дня недели. Вероятно это поможет (в будущем) создать объединённый советник на каждый день недели.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Эксперт обеспечивает возможность удержания любых открытых на текущем счету позиций точно фиксированное времяExp_PosClose_Tm_Plus
Эксперт обеспечивает возможность удержания позиций с текущего графика, на котором находиться эксперт, точно фиксированное время
Торговая система на базе индикатора Ehlers_CG (Ehlers Center of Gravity indicator). Пример работы с OBJ_RECTANGLEGannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din_HTF
Индикатор GannZIGZAG_AutoFibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах