One session One day

Автор идеи: Uri

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник один раз в неделю в определённое время выставляет Buy stop и Sell stop отложенные ордера.

Одна торговая сессия. Один день недели. Два Stop отложенных ордера.

Поиск минимума и максимума цен производится за весь предыдущий день. Запускается процесс поиска во время Start Hour::Start Minute. После этого производится попытка установить отложенные Stop ордера:

На рисунке показана идеальная картина - когда текущая цена находится внутри найденного диапазона минимальной и максимальной цены предыдущего дня. Выставленные отложенные ордера живут до конца текущего дня.

Почему в настройках можно выбирать только ОДИН день недели и ТОЛЬКО одну дату выставления отложенных Stop ордеров? Я думаю, что так проще найти лучшие комбинации для каждого дня недели. Вероятно это поможет (в будущем) создать объединённый советник на каждый день недели.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").