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Multiple systems - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1899
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи: Mechanic

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

В советнике используется сразу несколько стратегий:

MA 

Используются два индикатора MA с разным периодом усреднения - "Fast" и "Slow" - если быстрая iMA на баре #0 больше медленной iMA на баре #0, значит сигнал к открытию BUY, для SELL зеркально:

Multiple systems

MACD

Сравниваются главная и сигнальная линия iMACD на баре #0 - если главная выше сигнальной, это сигнал для открытия BUY, для SELL всё наоборот:

Multiple systems

Stochastic

Если главная линия на баре #0 оказалась выше уровня Stochastic: Level UP - это сигнал к открытию SELL, а если-же главная линия на баре #0 оказалась ниже уровня Stochastic: Level DOWN - это сигнал к открытию BUY:

Multiple systems

Любую из этих систем можно включить или выключить - за это отвечают, соответственно, параметры Use XXXX.

Кроме этого можно управлять такими настройками:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Дополнительные возможности

  • Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Trend Your Friend Trend Your Friend

Сетка отложенных Stop ордеров.

MACD zero line crossing MACD zero line crossing

Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии

Session trading Session trading

Работа отложенными Stop ордерами. Три торговых сессии: Азия, Европа и Америка.

Three Timeframes OHLC Three Timeframes OHLC

Сравниваем размер и направление для бара #1 на каждом из трёх таймфреймов.