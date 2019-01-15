Multiple systems

Автор идеи: Mechanic

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

В советнике используется сразу несколько стратегий:

MA

Используются два индикатора MA с разным периодом усреднения - "Fast" и "Slow" - если быстрая iMA на баре #0 больше медленной iMA на баре #0, значит сигнал к открытию BUY, для SELL зеркально:





MACD

Сравниваются главная и сигнальная линия iMACD на баре #0 - если главная выше сигнальной, это сигнал для открытия BUY, для SELL всё наоборот:





Stochastic

Если главная линия на баре #0 оказалась выше уровня Stochastic: Level UP - это сигнал к открытию SELL, а если-же главная линия на баре #0 оказалась ниже уровня Stochastic: Level DOWN - это сигнал к открытию BUY:





Любую из этих систем можно включить или выключить - за это отвечают, соответственно, параметры Use XXXX.

Кроме этого можно управлять такими настройками:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Дополнительные возможности

