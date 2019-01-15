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Multiple systems - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Mechanic
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
В советнике используется сразу несколько стратегий:
MA
Используются два индикатора MA с разным периодом усреднения - "Fast" и "Slow" - если быстрая iMA на баре #0 больше медленной iMA на баре #0, значит сигнал к открытию BUY, для SELL зеркально:
MACD
Сравниваются главная и сигнальная линия iMACD на баре #0 - если главная выше сигнальной, это сигнал для открытия BUY, для SELL всё наоборот:
Stochastic
Если главная линия на баре #0 оказалась выше уровня Stochastic: Level UP - это сигнал к открытию SELL, а если-же главная линия на баре #0 оказалась ниже уровня Stochastic: Level DOWN - это сигнал к открытию BUY:
Любую из этих систем можно включить или выключить - за это отвечают, соответственно, параметры Use XXXX.
Кроме этого можно управлять такими настройками:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Сетка отложенных Stop ордеров.MACD zero line crossing
Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии
Работа отложенными Stop ордерами. Три торговых сессии: Азия, Европа и Америка.Three Timeframes OHLC
Сравниваем размер и направление для бара #1 на каждом из трёх таймфреймов.