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Trend Your Friend - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Ramil Minniakhmetov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
Нулевой цикл: количество отложенных Stop ордеров равно нулю. В каждую сторону от текущей цены откладываем по Number of pending orders in each direction Stop ордеров. Между отложенными Stop ордерами расстояние задаётся в параметре Indent. Также есть защита от большого спреда: если текущий спред больше Allowable spread - отложенные ордера не выставляются.
Закрытие всех открытых позиций и удаление не сработавших отложенных ордеров: если убытки превысили Maximum Loss или-же если прибыль превысили Minimum Profit.
Объём для отложенных ордеров задаётся через количество минимальных лотов - через параметр Volume one pending order.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения достаточно параметр Trailing Stop установить в "0.0".
Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линииBreakeven TakeProfit
Открытие противоположных позиций. Перенос Стоп лосс на уровень безубытка.
Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)Session trading
Работа отложенными Stop ордерами. Три торговых сессии: Азия, Европа и Америка.