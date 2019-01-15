Trend Your Friend

Автор идеи: Ramil Minniakhmetov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Нулевой цикл: количество отложенных Stop ордеров равно нулю. В каждую сторону от текущей цены откладываем по Number of pending orders in each direction Stop ордеров. Между отложенными Stop ордерами расстояние задаётся в параметре Indent. Также есть защита от большого спреда: если текущий спред больше Allowable spread - отложенные ордера не выставляются.

Закрытие всех открытых позиций и удаление не сработавших отложенных ордеров: если убытки превысили Maximum Loss или-же если прибыль превысили Minimum Profit.

Объём для отложенных ордеров задаётся через количество минимальных лотов - через параметр Volume one pending order.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения достаточно параметр Trailing Stop установить в "0.0".