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Trend Your Friend - эксперт для MetaTrader 5

Mechanic
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2545
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеиRamil Minniakhmetov 

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

Нулевой цикл: количество отложенных Stop ордеров равно нулю. В каждую сторону от текущей цены откладываем по Number of pending orders in each direction Stop ордеров. Между отложенными Stop ордерами расстояние задаётся в параметре Indent. Также есть защита от большого спреда: если текущий спред больше Allowable spread - отложенные ордера не выставляются.

Закрытие всех открытых позиций и удаление не сработавших отложенных ордеров: если убытки превысили Maximum Loss или-же если прибыль превысили Minimum Profit.

Объём для отложенных ордеров задаётся через количество минимальных лотов - через параметр Volume one pending order.

Trend Your Friend


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать Trailing Stop. Для отключения достаточно параметр Trailing Stop установить в "0.0".

MACD zero line crossing MACD zero line crossing

Стратегия по индикатору iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - пересечение нулевой линии

Breakeven TakeProfit Breakeven TakeProfit

Открытие противоположных позиций. Перенос Стоп лосс на уровень безубытка.

Multiple systems Multiple systems

Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)

Session trading Session trading

Работа отложенными Stop ордерами. Три торговых сессии: Азия, Европа и Америка.