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MACD zero line crossing - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: bastada
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
Советник ищет момент пересечения нулевой линии индикатором MACD. Можно выбирать какая линия пересекла нуль: главная или сигнальная или обе. Пример пересечения нуля главной и сигнальной линиями:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Открытие противоположных позиций. Перенос Стоп лосс на уровень безубытка.WorkHour
Когда работать, а когда отдыхать? Если на рынке затишье, то можно и пойти погулять. Эксперт выводит на экран гистограмму волатильности инструмента по часам.
Сетка отложенных Stop ордеров.Multiple systems
Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)