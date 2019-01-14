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Советники

MACD zero line crossing - эксперт для MetaTrader 5

bastada
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1656
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеиbastada

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

Советник ищет момент пересечения нулевой линии индикатором MACD. Можно выбирать какая линия пересекла нуль: главная или сигнальная или обе. Пример пересечения нуля главной и сигнальной линиями:

MACD zero line crossing

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Breakeven TakeProfit Breakeven TakeProfit

Открытие противоположных позиций. Перенос Стоп лосс на уровень безубытка.

WorkHour WorkHour

Когда работать, а когда отдыхать? Если на рынке затишье, то можно и пойти погулять. Эксперт выводит на экран гистограмму волатильности инструмента по часам.

Trend Your Friend Trend Your Friend

Сетка отложенных Stop ордеров.

Multiple systems Multiple systems

Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)