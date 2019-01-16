Three Timeframes OHLC

Автор идеи: Юрий

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Изначально задаются три таймфрейма и минимально допустимый размер бара #1 на каждом их этих трёх таймфреймах. Если на всех трёх таймфреймах бары #1 растут и превышают минимально-заданные размеры - это сигнал к открытию BUY. Для открытия SELL бары #1 на трёх таймфреймах должны падать и иметь размер не меньше минимально-заданных.

Для более удобного поиска вариантов любой из двух таймфреймов (Use Timeframe #1, Use Timeframe #2) можно отключить.

Для каждого символа настройки таймфреймов могут быть самыми разными. И порой на окончательную прибыльность могут влиять даже такие факторы как удержание только одной позиции в рынке или наоборот неограниченного числа, а может пригодится закрывать противоположные позиции при торговом сигнале. Для таких нюансов я специально добавляю блок "Дополнительные возможности".

Рекомендации к поиску оптимальной стратегии: не тестируйте глубже чем на один год, в настройках "Управление размером позиции (расчёт лота)" выберите постоянный лот (Constant lot).

Пример одного из полученных вариантов для EURUSD, M30:









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности

