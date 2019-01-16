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Советники

Three Timeframes OHLC - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1777
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеиЮрий

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

Изначально задаются три таймфрейма и минимально допустимый размер бара #1 на каждом их этих трёх таймфреймах. Если на всех трёх таймфреймах бары #1 растут и превышают минимально-заданные размеры - это сигнал к открытию BUY. Для открытия SELL бары #1 на трёх таймфреймах должны падать и иметь размер не меньше минимально-заданных.

Для более удобного поиска вариантов любой из двух таймфреймов (Use Timeframe #1Use Timeframe #2) можно отключить. 

Для каждого символа настройки таймфреймов могут быть самыми разными. И порой на окончательную прибыльность могут влиять даже такие факторы как удержание только одной позиции в рынке или наоборот неограниченного числа, а может пригодится закрывать противоположные позиции при торговом сигнале. Для таких нюансов я специально добавляю блок "Дополнительные возможности".

Рекомендации к поиску оптимальной стратегии: не тестируйте глубже чем на один год, в настройках "Управление размером позиции (расчёт лота)" выберите постоянный лот (Constant lot). 

Пример одного из полученных вариантов для EURUSD, M30:

Three Timeframes OHLC


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
  • Reverse - переворот торгового сигнала
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Session trading Session trading

Работа отложенными Stop ордерами. Три торговых сессии: Азия, Европа и Америка.

Multiple systems Multiple systems

Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)

Exp_PosClose_Tm Exp_PosClose_Tm

Эксперт закрывает все позиции по текущему символу вне временного диапазона торговли, отмеченного во входных параметрах эксперта

Exp_AllPosClose_Tm Exp_AllPosClose_Tm

Эксперт закрывает все открытые позиции по всем символам вне временного диапазона торговли, отмеченного во входных параметрах эксперта