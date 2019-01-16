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Three Timeframes OHLC - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Юрий
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
Изначально задаются три таймфрейма и минимально допустимый размер бара #1 на каждом их этих трёх таймфреймах. Если на всех трёх таймфреймах бары #1 растут и превышают минимально-заданные размеры - это сигнал к открытию BUY. Для открытия SELL бары #1 на трёх таймфреймах должны падать и иметь размер не меньше минимально-заданных.
Для более удобного поиска вариантов любой из двух таймфреймов (Use Timeframe #1, Use Timeframe #2) можно отключить.
Для каждого символа настройки таймфреймов могут быть самыми разными. И порой на окончательную прибыльность могут влиять даже такие факторы как удержание только одной позиции в рынке или наоборот неограниченного числа, а может пригодится закрывать противоположные позиции при торговом сигнале. Для таких нюансов я специально добавляю блок "Дополнительные возможности".
Рекомендации к поиску оптимальной стратегии: не тестируйте глубже чем на один год, в настройках "Управление размером позиции (расчёт лота)" выберите постоянный лот (Constant lot).
Пример одного из полученных вариантов для EURUSD, M30:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - разрешить только одну позицию в рынке
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Работа отложенными Stop ордерами. Три торговых сессии: Азия, Европа и Америка.Multiple systems
Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)
Эксперт закрывает все позиции по текущему символу вне временного диапазона торговли, отмеченного во входных параметрах экспертаExp_AllPosClose_Tm
Эксперт закрывает все открытые позиции по всем символам вне временного диапазона торговли, отмеченного во входных параметрах эксперта