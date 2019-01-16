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Session trading - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Ihor Herasko
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
Советник для каждой торговой сессии (Азия, Европа и Америка - торговая сессия задаётся часом старта и часом конца сессии) рассчитывает границы канала цен. Границы канала сравниваются с текущими открытиями и закрытиями свеч и принимается решение о выставлении отложенных Stop ордеров.
Торговые сессии задаются в параметрах:
- Start hour Azian
- End hour Azian
- Start hour European
- End hour European
- Start hour American
- End hour American
USDCAD, M15:
Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)Trend Your Friend
Сетка отложенных Stop ордеров.
Сравниваем размер и направление для бара #1 на каждом из трёх таймфреймов.Exp_PosClose_Tm
Эксперт закрывает все позиции по текущему символу вне временного диапазона торговли, отмеченного во входных параметрах эксперта