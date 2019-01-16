Session trading

Автор идеи: Ihor Herasko

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник для каждой торговой сессии (Азия, Европа и Америка - торговая сессия задаётся часом старта и часом конца сессии) рассчитывает границы канала цен. Границы канала сравниваются с текущими открытиями и закрытиями свеч и принимается решение о выставлении отложенных Stop ордеров.

Торговые сессии задаются в параметрах:

Start hour Azian

End hour Azian





Start hour European

End hour European





Start hour American

End hour American

USDCAD, M15:







