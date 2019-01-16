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Советники

Session trading - эксперт для MetaTrader 5

Scriptong
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2223
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиIhor Herasko

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

Советник для каждой торговой сессии (Азия, Европа и Америка - торговая сессия задаётся часом старта и часом конца сессии) рассчитывает границы канала цен. Границы канала сравниваются с текущими открытиями и закрытиями свеч и принимается решение о выставлении отложенных Stop ордеров. 

Торговые сессии задаются в параметрах:

  • Start hour Azian
  • End hour Azian

  • Start hour European
  • End hour European

  • Start hour American
  • End hour American 

USDCAD, M15:

Session trading


Multiple systems Multiple systems

Несколько стратегий в одном советнике: iMA (Moving Average, MA), iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), iStochastic (Stochastic Oscillator)

Trend Your Friend Trend Your Friend

Сетка отложенных Stop ордеров.

Three Timeframes OHLC Three Timeframes OHLC

Сравниваем размер и направление для бара #1 на каждом из трёх таймфреймов.

Exp_PosClose_Tm Exp_PosClose_Tm

Эксперт закрывает все позиции по текущему символу вне временного диапазона торговли, отмеченного во входных параметрах эксперта