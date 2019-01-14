Breakeven TakeProfit

Автор идеи: Vladimir Khlystov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

При старте открываем две противоположные позиции, объём каждой равен удвоенный минимальный лот по текущему символу. Дальше включается трейлинг. Как только ловим момент, что количество позиций одного из направлений равно нулю - снова открываем две противоположные позиции, но уже удвоенным лотом. Когда позиций одного направления больше одной может рассчитать уровень безубытка плюс трейлинг. Стоп лосс переносится на уровень не хуже рассчитанного безубытка плюс трейлинг.

И так до тех пор, пока увеличенный лот не станет равен или больше параметра Lots Max - если получаем такое ограничение, то закрываем все позиции и сбрасываем лот на первоначальный. После этого цикл повторяется.

Идея этого кода - на трендовых участках будем закрывать позиции в одном направлении с прибылью и эта прибыль должна перекрыть убытки.

Идея сыровата, больше для визуализации, требует доработки. EURUSD, M5:







