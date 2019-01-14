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Breakeven TakeProfit - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Vladimir Khlystov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
При старте открываем две противоположные позиции, объём каждой равен удвоенный минимальный лот по текущему символу. Дальше включается трейлинг. Как только ловим момент, что количество позиций одного из направлений равно нулю - снова открываем две противоположные позиции, но уже удвоенным лотом. Когда позиций одного направления больше одной может рассчитать уровень безубытка плюс трейлинг. Стоп лосс переносится на уровень не хуже рассчитанного безубытка плюс трейлинг.
И так до тех пор, пока увеличенный лот не станет равен или больше параметра Lots Max - если получаем такое ограничение, то закрываем все позиции и сбрасываем лот на первоначальный. После этого цикл повторяется.
Идея этого кода - на трендовых участках будем закрывать позиции в одном направлении с прибылью и эта прибыль должна перекрыть убытки.
Идея сыровата, больше для визуализации, требует доработки. EURUSD, M5:
Когда работать, а когда отдыхать? Если на рынке затишье, то можно и пойти погулять. Эксперт выводит на экран гистограмму волатильности инструмента по часам.VR Watch List and Linker Lite MT 5
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