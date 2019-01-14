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Breakeven TakeProfit - эксперт для MetaTrader 5

cmillion
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2035
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиVladimir Khlystov

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Принцип работы

При старте открываем две противоположные позиции, объём каждой равен удвоенный минимальный лот по текущему символу. Дальше включается трейлинг. Как только ловим момент, что количество позиций одного из направлений равно нулю - снова открываем две противоположные позиции, но уже удвоенным лотом. Когда позиций одного направления больше одной может рассчитать уровень безубытка плюс трейлинг. Стоп лосс переносится на уровень не хуже рассчитанного безубытка плюс трейлинг.

И так до тех пор, пока увеличенный лот не станет равен или больше параметра Lots Max - если получаем такое ограничение, то закрываем все позиции и сбрасываем лот на первоначальный. После этого цикл повторяется.

Идея этого кода - на трендовых участках будем закрывать позиции в одном направлении с прибылью и эта прибыль должна перекрыть убытки.

Идея сыровата, больше для визуализации, требует доработки. EURUSD, M5:

Breakeven TakeProfit


WorkHour WorkHour

Когда работать, а когда отдыхать? Если на рынке затишье, то можно и пойти погулять. Эксперт выводит на экран гистограмму волатильности инструмента по часам.

VR Watch List and Linker Lite MT 5 VR Watch List and Linker Lite MT 5

Синхронное изменение торгового инструмента во всех графиках

MACD zero line crossing MACD zero line crossing

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Trend Your Friend Trend Your Friend

Сетка отложенных Stop ордеров.