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WorkHour - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт выводит на график среднюю волатильность цены по часам. Здесь волатильность - это просто High - Low
В коде используется стандартная библиотека библиотека Graphic.mqh
Параметры:
1) initial time - дата начала периода усреднения (по сегодня)
2) local time shift - разница между временем сервера и местным временем
В данном случае возможный график работы:
Время обеда 13:00. Часы работы 10:00 - 12:00 и 16:00 - 18:00
Для завершения работы нажать на кнопку "ОК".
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