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WorkHour - эксперт для MetaTrader 5

Dmitrii Troshin
Dmitrii Troshin

Dmitrii Troshin

Работаю на финансовых рынках, иногда пишу статьи и ботов.
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... Сейчас программирование не практикую - ушел в торговлю.
4 статьи 2 кода 5 тем 39 комментариев
Просмотров:
2041
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Эксперт выводит на график среднюю волатильность цены по часам. Здесь волатильность - это просто High - Low

В коде используется стандартная библиотека библиотека Graphic.mqh

Параметры:

1) initial time - дата начала периода усреднения (по сегодня)

2) local time shift - разница между временем сервера и местным временем

Средняя волатильность по часам

В данном случае возможный график работы:

Время обеда 13:00. Часы работы 10:00 - 12:00 и 16:00 - 18:00

Для завершения работы нажать на кнопку "ОК".


VR Watch List and Linker Lite MT 5 VR Watch List and Linker Lite MT 5

Синхронное изменение торгового инструмента во всех графиках

iMA iBands iMA iBands

Торговая система по индикаторам iMA (Moving Average, MA), iBands (Bollinger Bands, Bands) и OHLC

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