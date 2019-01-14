



Эксперт выводит на график среднюю волатильность цены по часам. Здесь волатильность - это просто High - Low

В коде используется стандартная библиотека библиотека Graphic.mqh

Параметры:

1) initial time - дата начала периода усреднения (по сегодня)

2) local time shift - разница между временем сервера и местным временем

В данном случае возможный график работы:

Время обеда 13:00. Часы работы 10:00 - 12:00 и 16:00 - 18:00

Для завершения работы нажать на кнопку "ОК".



