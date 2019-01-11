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VR Watch List and Linker Lite MT 5 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка".
Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник.
Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках.
При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными.
Рекомендация:
Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент.
Предостережение:
При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию.
Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте.
В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Ссылки:
Запись в блогах на Русском прочитать
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