Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка".

Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник.

Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках.

При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными.

Рекомендация:

Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент.

Предостережение:

При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию.

Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте.





В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5

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