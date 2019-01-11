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Советники

VR Watch List and Linker Lite MT 5 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
3009
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка".

Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник.

Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках.

При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными.

Рекомендация:

Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент.

Предостережение:

При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию.
Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте.

VR Watch List and Linker Lite

В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Ссылки:

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