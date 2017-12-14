Как найти среднюю цену? - страница 2

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Vladimir Karputov:

А что это за точки в именах переменных? (_Get.Pos.Buy._Lots) - это запрещённые имена. Так нельзя именовать переменные.

Это структура)

 
Vitaly Muzichenko:

Это структура)


Упс...

 

Благодарю вас, господа. Быстрая, профессиональная помощь.

 

Calculation Net Price.mq5 version   "1.001"

Теперь не нужно задавать тип позиции - для текущего символа и ДЛЯ ЛЮБОГО magic'a всегда рассчитывается две неттинговые цены: для Buy позиций и для Sell позиций. Неттинговая цена Buy позиций отрисовывается синей линией, а неттинговая цена Sell позиций отрисовывается красной линией:

Calculation Net Price

Файлы:
Calculation_Net_Price.mq5  16 kb
 

Чтобы найти цену БУ для нескольких ордеров даже разного направления, использую формулу 

PriceBreakeven=(SummBuy-SummSell)/(LotsBuy+LotsSell*-1);

Формула работает только если объёмы Бай и Селл не равны.
При равных объёмах цены БУ просто не существует. Позиция залокирована.

*СуммБай - это сумма произведений лота Бай на цену открытия ордера.

Далее эта цена автоматически корректируется по комиссии и свопам.
 
s
 
Andrei Fandeev:

Чтобы найти цену БУ для нескольких ордеров даже разного направления, использую формулу 

Формула работает только если объёмы Бай и Селл не равны.
При равных объёмах цены БУ просто не существует. Позиция залокирована.

*СуммБай - это сумма произведений лота Бай на цену открытия ордера.

Далее эта цена автоматически корректируется по комиссии и свопам.

Calculation Net Price.mq5 version   "1.003" - так как сегодня выходные, то был встроен блок кода, который открывает позиции только если код запущен в тестере стратегий. В коде благодарность @Andrei Fandeev за предоставленную формулу:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        Calculation Net Price.mq5 |
//|                              Copyright © 2017, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2017, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.003"
#property description "Positions are only opened in the strategy tester!"
#property description "Formula for \"Breakeven\" is provided Andrei Fandeev https://www.mql5.com/ru/users/andreifan"
#property description "in: https://www.mql5.com/ru/forum/220911/page2#comment_6105972"
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>  
CPositionInfo  m_position;                   // trade position object
CTrade         m_trade;                      // trading object
CSymbolInfo    m_symbol;                     // symbol info object
Файлы:
Calculation_Net_Price.mq5  25 kb
 
Vladimir KarputovВ коде благодарность @Andrei Fandeev за предоставленную формулу:
Спасибо! )))
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