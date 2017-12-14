Как найти среднюю цену? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что это за точки в именах переменных? (_Get.Pos.Buy._Lots) - это запрещённые имена. Так нельзя именовать переменные.
Это структура)
Это структура)
Упс...
Благодарю вас, господа. Быстрая, профессиональная помощь.
Calculation Net Price.mq5 version "1.001"
Теперь не нужно задавать тип позиции - для текущего символа и ДЛЯ ЛЮБОГО magic'a всегда рассчитывается две неттинговые цены: для Buy позиций и для Sell позиций. Неттинговая цена Buy позиций отрисовывается синей линией, а неттинговая цена Sell позиций отрисовывается красной линией:
Чтобы найти цену БУ для нескольких ордеров даже разного направления, использую формулу
PriceBreakeven=(SummBuy-SummSell)/(LotsBuy+LotsSell*-1);
Формула работает только если объёмы Бай и Селл не равны.Далее эта цена автоматически корректируется по комиссии и свопам.
При равных объёмах цены БУ просто не существует. Позиция залокирована.
*СуммБай - это сумма произведений лота Бай на цену открытия ордера.
Чтобы найти цену БУ для нескольких ордеров даже разного направления, использую формулу
Формула работает только если объёмы Бай и Селл не равны.Далее эта цена автоматически корректируется по комиссии и свопам.
При равных объёмах цены БУ просто не существует. Позиция залокирована.
*СуммБай - это сумма произведений лота Бай на цену открытия ордера.
Calculation Net Price.mq5 version "1.003" - так как сегодня выходные, то был встроен блок кода, который открывает позиции только если код запущен в тестере стратегий. В коде благодарность @Andrei Fandeev за предоставленную формулу: