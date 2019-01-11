CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iMA iBands - эксперт для MetaTrader 5

Warstein
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1968
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиWarstein

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Если запускаете на неттинг-счёте (на неттинг счёте НЕВОЗМОЖНО одновременное наличие и BUY и SELL позиций) - выставьте параметр Only one positions - в "true".

Принцип работы

iMA на протяжении последних трёх баров или поднимается (для сигнала BUY) или опускается (для сигнала SELL). Бар #2 или бар #1 пересекает снизу вверх верхнюю границу iBands (для сигнала BUY) или пересекает сверху вниз нижнюю границу iBands (для сигнала SELL).

iMA iBands

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


    CStroke CStroke

    Включаемый файл с классом для определения росчерков

    Martin increasing distance Martin increasing distance

    Мартингейл: при убытке каждая последующая сделка в серии открывается с учётом уровня безубытка

    VR Watch List and Linker Lite MT 5 VR Watch List and Linker Lite MT 5

    Синхронное изменение торгового инструмента во всех графиках

    WorkHour WorkHour

    Когда работать, а когда отдыхать? Если на рынке затишье, то можно и пойти погулять. Эксперт выводит на экран гистограмму волатильности инструмента по часам.