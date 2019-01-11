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iMA iBands - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Warstein
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Если запускаете на неттинг-счёте (на неттинг счёте НЕВОЗМОЖНО одновременное наличие и BUY и SELL позиций) - выставьте параметр Only one positions - в "true".
Принцип работы
iMA на протяжении последних трёх баров или поднимается (для сигнала BUY) или опускается (для сигнала SELL). Бар #2 или бар #1 пересекает снизу вверх верхнюю границу iBands (для сигнала BUY) или пересекает сверху вниз нижнюю границу iBands (для сигнала SELL).
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Включаемый файл с классом для определения росчерковMartin increasing distance
Мартингейл: при убытке каждая последующая сделка в серии открывается с учётом уровня безубытка
Синхронное изменение торгового инструмента во всех графикахWorkHour
Когда работать, а когда отдыхать? Если на рынке затишье, то можно и пойти погулять. Эксперт выводит на экран гистограмму волатильности инструмента по часам.