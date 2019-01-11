iMA iBands

Автор идеи: Warstein

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Если запускаете на неттинг-счёте (на неттинг счёте НЕВОЗМОЖНО одновременное наличие и BUY и SELL позиций) - выставьте параметр Only one positions - в "true".

iMA на протяжении последних трёх баров или поднимается (для сигнала BUY) или опускается (для сигнала SELL). Бар #2 или бар #1 пересекает снизу вверх верхнюю границу iBands (для сигнала BUY) или пересекает сверху вниз нижнюю границу iBands (для сигнала SELL).





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").



