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Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Parabolic MARSI adaptive Macd представляет собой три индикатора: Parabolic SAR, MA и RSI на основе значений MACD
Имеет десять настраиваемых параметров:
- First RSI period - период расчёта первого RSI
- First RSI speed - скорость первого RSI
- First RSI applied price - цена расчёта первого RSI
- Second RSI period - период расчёта второго RSI
- Second RSI speed - скорость второго RSI
- Second RSI applied price - цена расчёта второго RSI
- Signal period - период расчёта сигнальной МА
- Signal method - метод расчёта сигнальной МА
- Simple moving average
- Exponential moving average
- Smoothed moving average
- Linear weighted moving average
- Triple exponential moving average - TEMA
- SAR accumulation step - параметр Step индикатора SAR
- SAR accumulation limit - параметр Max индикатора SAR
Pendulum EA
Торговая система работает с отложенными ордерамиClosingLots
Индикатор информер.
iTrend
Индикатор iTrendVolume_Weighted_Average_Price
Индикатор Volume Weighted Average Price