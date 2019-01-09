Индикатор-осциллятор Parabolic MARSI adaptive Macd представляет собой три индикатора: Parabolic SAR, MA и RSI на основе значений MACD

Имеет десять настраиваемых параметров:

First RSI period - период расчёта первого RSI

- период расчёта первого RSI First RSI speed - скорость первого RSI

- скорость первого RSI First RSI applied price - цена расчёта первого RSI

- цена расчёта первого RSI Second RSI period - период расчёта второго RSI

- период расчёта второго RSI Second RSI speed - скорость второго RSI

- скорость второго RSI Second RSI applied price - цена расчёта второго RSI

- цена расчёта второго RSI Signal period - период расчёта сигнальной МА

- период расчёта сигнальной МА Signal method - метод расчёта сигнальной МА

- метод расчёта сигнальной МА Simple moving average



Exponential moving average



Smoothed moving average



Linear weighted moving average



Triple exponential moving average - TEMA

SAR accumulation step - параметр Step индикатора SAR

- параметр Step индикатора SAR SAR accumulation limit - параметр Max индикатора SAR



