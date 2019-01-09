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Индикаторы

Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3287
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Parabolic MARSI adaptive Macd представляет собой три индикатора: Parabolic SAR, MA и RSI на основе значений MACD

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • First RSI period - период расчёта первого RSI
  • First RSI speed - скорость первого RSI
  • First RSI applied price - цена расчёта первого RSI
  • Second RSI period - период расчёта второго RSI
  • Second RSI speed - скорость второго RSI
  • Second RSI applied price - цена расчёта второго RSI
  • Signal period - период расчёта сигнальной МА
  • Signal method - метод расчёта сигнальной МА
  • SAR accumulation step - параметр Step индикатора SAR
  • SAR accumulation limit - параметр Max индикатора SAR


Pendulum EA Pendulum EA

Торговая система работает с отложенными ордерами

ClosingLots ClosingLots

Индикатор информер.

iTrend iTrend

Индикатор iTrend

Volume_Weighted_Average_Price Volume_Weighted_Average_Price

Индикатор Volume Weighted Average Price