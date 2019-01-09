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Индикаторы

ClosingLots - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
2690
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор информер. Отображает количество закрытых объёмов (лотов) за несколько периодов

Индикатор переписан почти полностью. Теперь его код можно использовать как образец работы с OBJ_BITMAP_LABEL и ресурсами.


Attention Weekends Attention Weekends

Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"

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Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD

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