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ClosingLots - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор информер. Отображает количество закрытых объёмов (лотов) за несколько периодов
Индикатор переписан почти полностью. Теперь его код можно использовать как образец работы с OBJ_BITMAP_LABEL и ресурсами.
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