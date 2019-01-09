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Pendulum EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Anton
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник позволяет выбрать тип отложенного ордера (Buy limit, Sell limit, Buy stop или Sell stop), а также тип расчёта цены: или поиск наивысшей и наинизшей цен на промежутке баров или отступ.
Задание типа цен
Цены могут задаваться как поиск наибольшей и наименьшей цены (Price Type равен Highest Lowest, а количество баров среди которых производится поиск будет задаваться в Value for "Price Type") или как отступ (Price Type равен Indent, а размер отступа будет задаваться в Value for "Price Type").
Первоначально размер лота для отложенного ордера можно задавать как:
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Когда отложенный ордер сработает, к позиции применяются:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Индикатор информер.Attention Weekends
Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"
Индикатор Parabolic MARSI adaptive MacdiTrend
Индикатор iTrend