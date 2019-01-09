Pendulum EA

Автор идеи: Anton

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник позволяет выбрать тип отложенного ордера (Buy limit, Sell limit, Buy stop или Sell stop), а также тип расчёта цены: или поиск наивысшей и наинизшей цен на промежутке баров или отступ.









Задание типа цен



Цены могут задаваться как поиск наибольшей и наименьшей цены (Price Type равен Highest Lowest, а количество баров среди которых производится поиск будет задаваться в Value for "Price Type") или как отступ (Price Type равен Indent, а размер отступа будет задаваться в Value for "Price Type").





Первоначально размер лота для отложенного ордера можно задавать как:

Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Когда отложенный ордер сработает, к позиции применяются:

Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".



