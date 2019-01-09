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Советники

Pendulum EA - эксперт для MetaTrader 5

bfe2006
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2520
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиAnton

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник позволяет выбрать тип отложенного ордера (Buy limit, Sell limit, Buy stop или Sell stop), а также тип расчёта цены: или поиск наивысшей и наинизшей цен на промежутке баров или отступ.

Pendulum EA


Задание типа цен

Цены могут задаваться как поиск наибольшей и наименьшей цены (Price Type равен Highest Lowest, а количество баров среди которых производится поиск будет задаваться в Value for "Price Type") или как отступ (Price Type равен Indent, а размер отступа будет задаваться в Value for "Price Type").


Первоначально размер лота для отложенного ордера можно задавать как:

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Когда отложенный ордер сработает, к позиции применяются:

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


ClosingLots ClosingLots

Индикатор информер.

Attention Weekends Attention Weekends

Советник-утилита: в пятницу рисует закрашенный прямоугольник - как бы предупреждая: "Осторожно" Впереди выходные!"

Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD

Индикатор Parabolic MARSI adaptive Macd

iTrend iTrend

Индикатор iTrend