Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iTrend - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3620
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор iTrend - трендовый индикатор, состоящий из двух компонентов:
- Сумма сил быков и медведей
- Разница между ценой и выбранной линией Bollinger Bands
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Power MA period - период расчёта MA для расчёта линии силы (Power)
- Power MA method - метод расчёта MA для расчёта линии силы (Power)
- Power applied price - цена расчёта MA для расчёта линии силы (Power)
- Bands period - период расчёта Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
- Bands applied price - цена расчёта Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
- Bands mode - выбор линии Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
- Base line - базовая линия
- Upper line - верхняя лента
- Lower line - нижняя лента
- Bands deviation - отклонение Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
Расчёт:
Power = -((High - MA) + (Low - MA))
Bands = Close - BBLine
где:
MA = MA(Power applied price, Power MA period, Power MA method)
BBLine = BollingerBands(Bands applied price, Bands period, Bands mode)
Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD
Индикатор Parabolic MARSI adaptive MacdPendulum EA
Торговая система работает с отложенными ордерами
Volume_Weighted_Average_Price
Индикатор Volume Weighted Average PriceTime_Weighted_Average_Price
Индикатор Time Weighted Average Price