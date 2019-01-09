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Индикаторы

iTrend - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3620
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор iTrend - трендовый индикатор, состоящий из двух компонентов:

  1. Сумма сил быков и медведей
  2. Разница между ценой и выбранной линией Bollinger Bands

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Power MA period - период расчёта MA для расчёта линии силы (Power)
  • Power MA method - метод расчёта MA для расчёта линии силы (Power)
  • Power applied price - цена расчёта MA для расчёта линии силы (Power)
  • Bands period - период расчёта Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
  • Bands applied price - цена расчёта Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
  • Bands mode - выбор линии Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)
    • Base line - базовая линия
    • Upper line - верхняя лента
    • Lower line - нижняя лента
  • Bands deviation - отклонение Bollinger Bands для расчёта линии лент (Band)

Расчёт:

Power = -((High - MA) + (Low - MA))
Bands = Close - BBLine

где:

MA = MA(Power applied price, Power MA period, Power MA method)
BBLine = BollingerBands(Bands applied price, Bands period, Bands mode)


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