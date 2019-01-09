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Time_Weighted_Average_Price - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Time Weighted Average Price - средневзвешенная по времени цена. Подробнее в Википедии.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
TWAP = SUM / Period
где:
SUM = SMA(Median,Period) * Period
Median = (High + Low) / 2.0
Volume_Weighted_Average_Price
Индикатор Volume Weighted Average PriceiTrend
Индикатор iTrend
Wilders_Trailing_Stop
Индикатор Wilders Trailing StopHurst_Channel
Индикатор Hurst Channel