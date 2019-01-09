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Индикаторы

Time_Weighted_Average_Price - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2212
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Time Weighted Average Price - средневзвешенная по времени цена. Подробнее в Википедии.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

TWAP = SUM / Period

где:

SUM = SMA(Median,Period) * Period

Median = (High + Low) / 2.0


Volume_Weighted_Average_Price Volume_Weighted_Average_Price

Индикатор Volume Weighted Average Price

iTrend iTrend

Индикатор iTrend

Wilders_Trailing_Stop Wilders_Trailing_Stop

Индикатор Wilders Trailing Stop

Hurst_Channel Hurst_Channel

Индикатор Hurst Channel