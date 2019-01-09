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DMI_ADX_Filter - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DMI ADX Filter отображает цветную гистограмму разницы между индикаторами DMI+ и DMI- и линию индикатора ADX.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Quantitative_Return_Oscillator
Индикатор Quantitative_Return_OscillatorPinBarTracker
Индикатор Pin Bar Tracker
TCI_MTF
Индикатор Multi timeframe Trend ConfirmationUnusial_Volume_Price_Movement
Индикатор Unusial Volume Price Movement