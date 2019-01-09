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Индикаторы

DMI_ADX_Filter - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2291
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор DMI ADX Filter отображает цветную гистограмму разницы между индикаторами DMI+ и DMI- и линию индикатора ADX.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта



Quantitative_Return_Oscillator Quantitative_Return_Oscillator

Индикатор Quantitative_Return_Oscillator

PinBarTracker PinBarTracker

Индикатор Pin Bar Tracker

TCI_MTF TCI_MTF

Индикатор Multi timeframe Trend Confirmation

Unusial_Volume_Price_Movement Unusial_Volume_Price_Movement

Индикатор Unusial Volume Price Movement