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Flet Canal M - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - JS_Sergey
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник определяет канал. На границах канала выставляет отложенные Buy stop и Sell stop ордера.
Как происходит определение канала
Сначала от бара #0 (самого правого бара на графике) подсчитывается количество баров на которых индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) растёт. Затем в найденном промежутке определяются максимум и минимум цен - найденные цены и есть канал. Если нет открытых позиций и отложенных ордеров на границах канала выставляются отложенные Buy stop и Sell stop ордера.
Ограничение канала: найденный канал (Максимум минус Минимум) должен находится в пределах от Flat: Canal Min до Flat: Canal Max.
Временной интервал
Если разрешить использовать ограничение торговли по времени (параметр Use time control установить в true) то тогда торговля (открытие новых позиций) возможно только в интервале между Start hour и End hour часами. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток (для этого Start hour должен быть МЕНЬШЕ End hour ) так и с переходом через сутки (для этого Start hour должен быть БОЛЬШЕ End hour ).
Также есть дополнительное ограничение на начало торгов в понедельник (Start hour Monday) и окончание торговли в пятницу (End hour Friday).
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровнейOBJ_HLINE follows price
Две линии OBJ_HLINE следующие за ценой
Торговая система на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. МартингейлDigiDon
Торговая система случайным образом выбирающая сигналы от одного из четырёх индикаторов: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)