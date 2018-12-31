Flet Canal M

Автор идеи - JS_Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник определяет канал. На границах канала выставляет отложенные Buy stop и Sell stop ордера.









Как происходит определение канала



Сначала от бара #0 (самого правого бара на графике) подсчитывается количество баров на которых индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) растёт. Затем в найденном промежутке определяются максимум и минимум цен - найденные цены и есть канал. Если нет открытых позиций и отложенных ордеров на границах канала выставляются отложенные Buy stop и Sell stop ордера.

Ограничение канала: найденный канал (Максимум минус Минимум) должен находится в пределах от Flat: Canal Min до Flat: Canal Max.





Временной интервал



Если разрешить использовать ограничение торговли по времени (параметр Use time control установить в true) то тогда торговля (открытие новых позиций) возможно только в интервале между Start hour и End hour часами. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток (для этого Start hour должен быть МЕНЬШЕ End hour ) так и с переходом через сутки (для этого Start hour должен быть БОЛЬШЕ End hour ).

Также есть дополнительное ограничение на начало торгов в понедельник (Start hour Monday) и окончание торговли в пятницу (End hour Friday).





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").