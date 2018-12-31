CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Flet Canal M - эксперт для MetaTrader 5

JS_Sergey
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2068
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - JS_Sergey

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник определяет канал. На границах канала выставляет отложенные Buy stop и Sell stop ордера.

Flet Canal M


Как происходит определение канала

Сначала от бара #0 (самого правого бара на графике) подсчитывается количество баров на которых индикатор iStdDev (Standard Deviation, StdDev) растёт. Затем в найденном промежутке определяются максимум и минимум цен - найденные цены и есть канал. Если нет открытых позиций и отложенных ордеров на границах канала выставляются отложенные Buy stop и Sell stop ордера.

Ограничение канала: найденный канал (Максимум минус Минимум) должен находится в пределах от Flat: Canal Min до Flat: Canal Max.


Временной интервал

Если разрешить использовать ограничение торговли по времени (параметр Use time control установить в true) то тогда торговля (открытие новых позиций) возможно только в интервале между Start hour и End hour часами. Причём можно задавать временной интервал как внутри суток (для этого Start hour должен быть МЕНЬШЕ End hour ) так и с переходом через сутки (для этого Start hour должен быть БОЛЬШЕ End hour ).

Также есть дополнительное ограничение на начало торгов в понедельник (Start hour Monday) и окончание торговли в пятницу (End hour Friday).


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat GannZIGZAG_Fibo_Grand_xN_Stat

Зигзаг Ганна с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

OBJ_HLINE follows price OBJ_HLINE follows price

Две линии OBJ_HLINE следующие за ценой

Reticle Reticle

Торговая система на отложенных Buy stop и Sell stop ордерах. Мартингейл

DigiDon DigiDon

Торговая система случайным образом выбирающая сигналы от одного из четырёх индикаторов: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), iMA (Moving Average, MA), iIchimoku (Ichimoku Kinko Hyo) или iAO (Awesome Oscillator, AO)