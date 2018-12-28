Robot 1 iADX 2 iMA

Автор идеи - Iurii Tokman

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует данные индикаторов (одного iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)) с текущего таймфрейма. Общее условие для торговых сигналов BUY и SELL является:

абсолютная разница между двумя индикаторами MA Fast и MA Slow должна быть не менее Indent MA Fast from MA Slow

и должна быть не менее значение ADX +DI на баре #1 должно быть менее ADX: level plus #1

на баре должно быть менее

значение ADX -DI на баре #0 должно быть более ADX: level plus #0





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".





Управление размером позиции (расчёт лота)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").





Дополнительные возможности



Reverse - переворот торговых сигналов

- переворот торговых сигналов Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала





Рекомендации с оптимизации



На таймфремах более M30 можно трейлинг ставить в "0.0", режим тестирования выбирать "1 minute OHLC" и оптимизировать следующие параметры в следующих диапазонах: