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Robot 1 iADX 2 iMA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Iurii Tokman
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует данные индикаторов (одного iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)) с текущего таймфрейма. Общее условие для торговых сигналов BUY и SELL является:
- абсолютная разница между двумя индикаторами MA Fast и MA Slow должна быть не менее Indent MA Fast from MA Slow
- значение ADX +DI на баре #1 должно быть менее ADX: level plus #1
- значение ADX -DI на баре #0 должно быть более ADX: level plus #0
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торговых сигналов
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Рекомендации с оптимизации
На таймфремах более M30 можно трейлинг ставить в "0.0", режим тестирования выбирать "1 minute OHLC" и оптимизировать следующие параметры в следующих диапазонах:
Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMA_Dashboard
Информационная панель MA_Dashboard
Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_XKPrmSt_v2_ReOpen
Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду