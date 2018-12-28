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Советники

Robot 1 iADX 2 iMA - эксперт для MetaTrader 5

satop
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2155
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Автор идеи - Iurii Tokman

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует данные индикаторов (одного iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)) с текущего таймфрейма. Общее условие для торговых сигналов BUY и SELL является:

  • абсолютная разница между двумя индикаторами MA Fast и MA Slow должна быть не менее Indent MA Fast from MA Slow
    • значение ADX +DI на баре #1 должно быть менее ADX: level plus #1
      • значение ADX -DI на баре #0 должно быть более ADX: level plus #0


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

  • Reverse - переворот торговых сигналов
  • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


Рекомендации с оптимизации

На таймфремах более M30 можно трейлинг ставить в "0.0", режим тестирования выбирать "1 minute OHLC" и оптимизировать следующие параметры в следующих диапазонах:

Robot 1 iADX 2 iMA

GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MA_Dashboard MA_Dashboard

Информационная панель MA_Dashboard

GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen

Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду