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Индикаторы

MA_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3104
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Мультисимвольная, мультитаймфреймная информационная панель MA Dashboard отображает в виде стрелок взаимное расположение двух скользящих средних - быстрой и медленной.

Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период расчёта быстрой МА
  • Slow MA period - период расчёта медленной МА
  • MA method - метод расчёта обеих МА
  • MA applied price - цена расчёта обеих МА
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)

    Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
  • Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)

    Параметры настройки внешнего вида панели:
  • Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Fast MA above Slow MA color - цвет значков для ситуации "быстрая МА выше медленной МА"
  • Panel: Fast MA below Slow MA color - цвет значков для ситуации "быстрая МА ниже медленной МА"
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.



MTF_MCP_Volume_List MTF_MCP_Volume_List

Информационная панель MTF_MCP_Volume_List

MTF_MCP_Price_MA_Difference MTF_MCP_Price_MA_Difference

Информационная панель MTF_MCP_Price_MA_Difference

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