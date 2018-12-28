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MA_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Мультисимвольная, мультитаймфреймная информационная панель MA Dashboard отображает в виде стрелок взаимное расположение двух скользящих средних - быстрой и медленной.
Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период расчёта быстрой МА
- Slow MA period - период расчёта медленной МА
- MA method - метод расчёта обеих МА
- MA applied price - цена расчёта обеих МА
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Fast MA above Slow MA color - цвет значков для ситуации "быстрая МА выше медленной МА"
- Panel: Fast MA below Slow MA color - цвет значков для ситуации "быстрая МА ниже медленной МА"
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
Информационная панель MTF_MCP_Volume_ListMTF_MCP_Price_MA_Difference
Информационная панель MTF_MCP_Price_MA_Difference
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