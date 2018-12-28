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Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора (вход индикатора в зону перекупленности или перепроданности), и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.
Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XKPrmSt_v2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2017 год на USDCAD_i H6:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахRobot 1 iADX 2 iMA
Советник на одном индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)
Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном экспертеEA Flat Filtering
Используются индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI)