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Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1473
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора (вход индикатора в зону перекупленности или перепроданности), и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XKPrmSt_v2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.



Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2017 год на USDCAD_i H6:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Robot 1 iADX 2 iMA Robot 1 iADX 2 iMA

Советник на одном индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)

Exp_XKPrmSt_v2_Duplex Exp_XKPrmSt_v2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте

EA Flat Filtering EA Flat Filtering

Используются индикаторы: iADX (Average Directional Movement Index, ADX), три iMA (Moving Average, MA), два iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и один iRSI (Relative Strength Index, RSI)