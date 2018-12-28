Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета гистограммы индикатора (вход индикатора в зону перекупленности или перепроданности), и в дальнейшем происходит наращивание объёма открытой позиции, если профит в пунктах от последней сделки в позиции превысил порог, фиксированный во входных параметрах эксперта.

Информацию о доливках эксперт хранит в строковом комментарии к позиции в формате количество доливок/цена последней сделки/ объём последней сделки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XKPrmSt_v2.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.













Рис.1. Примеры сделок на графике





Результаты тестирования за 2017 год на USDCAD_i H6:





Рис.2. График результатов тестирования