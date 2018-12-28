Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1879
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG.ex5.
Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF
MA_Dashboard
Информационная панель MA_DashboardMTF_MCP_Volume_List
Информационная панель MTF_MCP_Volume_List
Robot 1 iADX 2 iMA
Советник на одном индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF
Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах