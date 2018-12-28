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Индикаторы

GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1879
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG.ex5.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF

MA_Dashboard MA_Dashboard

Информационная панель MA_Dashboard

MTF_MCP_Volume_List MTF_MCP_Volume_List

Информационная панель MTF_MCP_Volume_List

Robot 1 iADX 2 iMA Robot 1 iADX 2 iMA

Советник на одном индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)

GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах