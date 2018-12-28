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Индикаторы

GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2013
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GannZIGZAG.ex5.


Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF

Рис.1. Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel_System_HTF

Robot 1 iADX 2 iMA Robot 1 iADX 2 iMA

Советник на одном индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и двух iMA (Moving Average, MA)

GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF GannZIGZAG_Arrows_channel_HTF

Индикатор GannZIGZAG_Arrows_channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen Exp_XKPrmSt_v2_ReOpen

Торговая система Exp_XKPrmSt_ReOpen на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2 с доливками по тренду

Exp_XKPrmSt_v2_Duplex Exp_XKPrmSt_v2_Duplex

Две одинаковые торговые системы, построенные на основе изменения цвета гистограммы индикатора XKPrmSt_v2, для лонгов и шортов, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте