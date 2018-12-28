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Индикаторы

MTF_MCP_Volume_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2499
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Volume list отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины объёмов свечей выбранных символов и таймфреймов.

Имеет тридцать один настраиваемый параметр:

  • Applied Volume - рассчитываемый объём
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)

    Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
  • Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)

    Параметры настройки внешнего вида панели:
  • Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Growing volume color (The current volume is more than the previous volume) - цвет для ситуации "объём текущей свечи больше объёма прошлой свечи"
  • Panel: Falling volume color (The current volume is less than the previous volume) - цвет для ситуации "объём текущей свечи меньше объёма прошлой свечи"
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.

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