Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Volume list отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины объёмов свечей выбранных символов и таймфреймов.

Имеет тридцать один настраиваемый параметр:

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.

Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.