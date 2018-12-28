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DS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Demand/Supply - осциллятор отношения спроса к предложению.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Method - метод сглаживания
Расчёт:
DS = MA(Raw, Period, Method)
где:
Raw = (Abs((Close-Low)/(High-Low)) - Abs((High-Close)/(High-Low))) * Volume
Пример расчёта спроса и предложения:
Open = 3, LOW = 1, HIGH = 11, CLOSE = 9. --> Demand: 80% - Supply 20%
%buy= (CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW)
%sell= (HIGH-CLOSE)/(HIGH-LOW)
VOL 1000. Demand: 1000*80%=800, Supply: 1000*20%=200
Relative_MACD
Индикатор Relative MACDTop_And_Bottom
Индикатор Top_And_Bottom
MTF_Fractals
Индикатор MTF_FractalsMTF_MCP_Stochastic_List
Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_List