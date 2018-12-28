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Индикаторы

DS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2806
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Demand/Supply - осциллятор отношения спроса к предложению.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод сглаживания

Расчёт:

DS = MA(Raw, Period, Method)

где:

Raw = (Abs((Close-Low)/(High-Low)) - Abs((High-Close)/(High-Low))) * Volume

Пример расчёта спроса и предложения:

Open = 3, LOW = 1, HIGH = 11, CLOSE = 9. --> Demand: 80% - Supply 20%

%buy= (CLOSE-LOW)/(HIGH-LOW)
%sell= (HIGH-CLOSE)/(HIGH-LOW)

VOL 1000. Demand: 1000*80%=800, Supply: 1000*20%=200

Relative_MACD Relative_MACD

Индикатор Relative MACD

Top_And_Bottom Top_And_Bottom

Индикатор Top_And_Bottom

MTF_Fractals MTF_Fractals

Индикатор MTF_Fractals

MTF_MCP_Stochastic_List MTF_MCP_Stochastic_List

Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_List