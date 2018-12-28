Фракталы текущего таймфрейма отображаются значком в виде ромба Фракталы со старших таймфреймов отображаются значками в виде квадратов

Фракталы с младших таймфреймов невозможно отобразить на старшем. Поэтому, если в настройках есть выбранный таймфрейм младше текущего, то фракталы с такого таймфрейма отображаются как с текущего таймфрейма.

