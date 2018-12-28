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MTF_Fractals - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multitimeframe fractals отображает на графике цены фракталы с четырёх выбранных таймфреймов.
Имеет восемь настраиваемых параметров:
- First Fractals timeframe - первый таймфрейм фракталов
- Show first fractals - отображать фракталы с первого таймфрейма
- Second Fractals timeframe - второй таймфрейм фракталов
- Show second fractals - отображать фракталы со второго таймфрейма
- Third Fractals timeframe - третий таймфрейм фракталов
- Show third fractals - отображать фракталы с третьего таймфрейма
- Fourth Fractals timeframe - четвёртый таймфрейм фракталов
- Show fourth fractals - отображать фракталы с четвёртого таймфрейма
Фракталы текущего таймфрейма отображаются значком в виде ромба
Фракталы со старших таймфреймов отображаются значками в виде квадратов
Фракталы с младших таймфреймов невозможно отобразить на старшем. Поэтому, если в настройках есть выбранный таймфрейм младше текущего, то фракталы с такого таймфрейма отображаются как с текущего таймфрейма.
Фракталы таймфреймов H1, H2, H4, D1 на графике H1
DS
Индикатор Demand/SupplyRelative_MACD
Индикатор Relative MACD
MTF_MCP_Stochastic_List
Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_ListMTF_SAR_Panel
Информационная панель MTF_SAR_Panel