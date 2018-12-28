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Индикаторы

MTF_Fractals - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3707
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Multitimeframe fractals отображает на графике цены фракталы с четырёх выбранных таймфреймов.

Имеет восемь настраиваемых параметров:

  • First Fractals timeframe - первый таймфрейм фракталов
  • Show first fractals - отображать фракталы с первого таймфрейма
  • Second Fractals timeframe - второй таймфрейм фракталов
  • Show second fractals - отображать фракталы со второго таймфрейма
  • Third Fractals timeframe - третий таймфрейм фракталов
  • Show third fractals - отображать фракталы с третьего таймфрейма
  • Fourth Fractals timeframe - четвёртый таймфрейм фракталов
  • Show fourth fractals - отображать фракталы с четвёртого таймфрейма

Фракталы текущего таймфрейма отображаются значком в виде ромба
Фракталы со старших таймфреймов отображаются значками в виде квадратов

Фракталы с младших таймфреймов невозможно отобразить на старшем. Поэтому, если в настройках есть выбранный таймфрейм младше текущего, то фракталы с такого таймфрейма отображаются как с текущего таймфрейма.

Фракталы таймфреймов H1, H2, H4, D1 на графике H1


DS DS

Индикатор Demand/Supply

Relative_MACD Relative_MACD

Индикатор Relative MACD

MTF_MCP_Stochastic_List MTF_MCP_Stochastic_List

Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_List

MTF_SAR_Panel MTF_SAR_Panel

Информационная панель MTF_SAR_Panel