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Индикаторы

MTF_MCP_Stochastic_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2141
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Stochastic list отображает в отдельном окне в виде сигнальных указателей взаимное расположение линий %K и %D индикатора Stochastic выбранных символов и таймфреймов.

Имеет тридцать семь настраиваемых параметров:
  • Stochastic %K period - период расчёта линии %K Stochastic
  • Stochastic %D period - период расчёта линии %D Stochastic
  • Stochastic slowing - период расчёта Slowing Stochastic
  • Stochastic price field - цены расчёта Stochastic
  • Stochastic MA method - период сглаживания Stochastic
  • Stochastic Buy level - уровень покупок
  • Stochastic Sell levell - уровень продаж
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)

    Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
  • Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)

    Параметры настройки внешнего вида панели:
  • Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Stochastic bullish direction color - цвет для бычьего состояния Stochastic
  • Panel: Stochastic bearish direction color - цвет для медвежьего состояния Stochastic
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
  • Если линия %K выше линии %D,
    ставится стрелка вверх
  • Если линия %K выше уровня покупок:
    цвет стрелки зелёный,
  • иначе:
    серый
  • Если линия %K ниже линии %D,
    ставится стрелка вниз
  • Если линия %K ниже уровня продаж:
    цвет стрелки красный,
  • иначе:
    серый

Если определён момент пересечения линий %K и %D, то дополнительно рядом со стрелкой ставится кружок, цвет которого зависит от направления пересечения линий:

  • снизу-вверх:
    зелёный,
  • сверху-вниз:
  • красный

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.




MTF_Fractals MTF_Fractals

Индикатор MTF_Fractals

DS DS

Индикатор Demand/Supply

MTF_SAR_Panel MTF_SAR_Panel

Информационная панель MTF_SAR_Panel

MTF_Fractals_Panel MTF_Fractals_Panel

Информационная панель MTF_Fractals_Panel