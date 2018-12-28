Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Stochastic list отображает в отдельном окне в виде сигнальных указателей взаимное расположение линий %K и %D индикатора Stochastic выбранных символов и таймфреймов.



Если определён момент пересечения линий %K и %D, то дополнительно рядом со стрелкой ставится кружок, цвет которого зависит от направления пересечения линий:

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.

Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.