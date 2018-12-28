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MTF_MCP_Stochastic_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Stochastic list отображает в отдельном окне в виде сигнальных указателей взаимное расположение линий %K и %D индикатора Stochastic выбранных символов и таймфреймов.
- Stochastic %K period - период расчёта линии %K Stochastic
- Stochastic %D period - период расчёта линии %D Stochastic
- Stochastic slowing - период расчёта Slowing Stochastic
- Stochastic price field - цены расчёта Stochastic
- Stochastic MA method - период сглаживания Stochastic
- Stochastic Buy level - уровень покупок
- Stochastic Sell levell - уровень продаж
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Stochastic bullish direction color - цвет для бычьего состояния Stochastic
- Panel: Stochastic bearish direction color - цвет для медвежьего состояния Stochastic
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
- Если линия %K выше линии %D,
ставится стрелка вверх
- Если линия %K выше уровня покупок:
цвет стрелки зелёный,
- иначе:
серый
- Если линия %K ниже линии %D,
ставится стрелка вниз
- Если линия %K ниже уровня продаж:
цвет стрелки красный,
- иначе:
серый
Если определён момент пересечения линий %K и %D, то дополнительно рядом со стрелкой ставится кружок, цвет которого зависит от направления пересечения линий:
- снизу-вверх:
зелёный,
- сверху-вниз:
- красный
Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
Индикатор MTF_FractalsDS
Индикатор Demand/Supply
Информационная панель MTF_SAR_PanelMTF_Fractals_Panel
Информационная панель MTF_Fractals_Panel