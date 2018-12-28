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MTF_Fractals_Panel - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair fractals Panel отображает в виде таблицы со значками фракталы выбранных символов и таймфреймов.
Имеет тридцать настраиваемых параметров:
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Upper Fractals color - цвет значков верхних фракталов
- Panel: Lower Fractals color - цвет значков нижних фракталов
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Если фрактал есть на третьем баре заданного таймфрейма - ставится стрелка в направлении фрактала, если фрактала нет - ставится точка
Следует
понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование
множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку
требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
MTF_SAR_Panel
Информационная панель MTF_SAR_PanelMTF_MCP_Stochastic_List
Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_List
MTF_MCP_CCI_Dashboard
Информационная панель MTF_MCP_CCI_DashboardMTF_MCP_WPR
Информационная панель MTF_MCP_WPR