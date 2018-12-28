Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair fractals Panel отображает в виде таблицы со значками фракталы выбранных символов и таймфреймов.

Имеет тридцать настраиваемых параметров:

Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)



Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:



- список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем) Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1: Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)

- использовать минутный таймфрейм (Yes/No) Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)

... ... ...



- использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No) ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)

- использовать недельный таймфрейм (Yes/No) Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)



Параметры настройки внешнего вида панели:



- использовать месячный таймфрейм (Yes/No) Параметры настройки внешнего вида панели: Panel X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Upper Fractals color - цвет значков верхних фракталов



- цвет значков верхних фракталов Panel: Lower Fractals color - цвет значков нижних фракталов

- цвет значков нижних фракталов Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Если фрактал есть на третьем баре заданного таймфрейма - ставится стрелка в направлении фрактала, если фрактала нет - ставится точка

