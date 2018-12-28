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Индикаторы

MTF_SAR_Panel - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2440
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Parabolic SAR panel отображает в виде таблицы с ценовыми значениями и значками направления Parabolic SAR с выбранных таймфреймов.

Имеет тридцать три настраиваемых параметра:

  • SAR steps - значение параметра Steps Parabolic SAR
  • SAR maximum - значение параметра Maximum Parabolic SAR

    Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
  • Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)

    Параметры настройки внешнего вида панели:
  • Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Header color - цвет поля заголовка панели
  • Panel: Caption color - цвет текста заголовка панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: SAR up direction color - цвет значений и значков восходящего направления Parabolic SAR
  • Panel: SAR down direction color - цвет значений и значков нисходящего направления Parabolic SAR
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.

MTF_MCP_Stochastic_List MTF_MCP_Stochastic_List

Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_List

MTF_Fractals MTF_Fractals

Индикатор MTF_Fractals

MTF_Fractals_Panel MTF_Fractals_Panel

Информационная панель MTF_Fractals_Panel

MTF_MCP_CCI_Dashboard MTF_MCP_CCI_Dashboard

Информационная панель MTF_MCP_CCI_Dashboard