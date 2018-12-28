Информационная панель Multitimeframe Parabolic SAR panel отображает в виде таблицы с ценовыми значениями и значками направления Parabolic SAR с выбранных таймфреймов.

Имеет тридцать три настраиваемых параметра:

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.

Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.