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MTF_SAR_Panel - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Parabolic SAR panel отображает в виде таблицы с ценовыми значениями и значками направления Parabolic SAR с выбранных таймфреймов.
Имеет тридцать три настраиваемых параметра:
- SAR steps - значение параметра Steps Parabolic SAR
- SAR maximum - значение параметра Maximum Parabolic SAR
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Header color - цвет поля заголовка панели
- Panel: Caption color - цвет текста заголовка панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: SAR up direction color - цвет значений и значков восходящего направления Parabolic SAR
- Panel: SAR down direction color - цвет значений и значков нисходящего направления Parabolic SAR
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна
Следует
понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование
множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку
требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
MTF_MCP_Stochastic_List
Информационная панель MTF_MCP_Stochastic_ListMTF_Fractals
Индикатор MTF_Fractals
MTF_Fractals_Panel
Информационная панель MTF_Fractals_PanelMTF_MCP_CCI_Dashboard
Информационная панель MTF_MCP_CCI_Dashboard