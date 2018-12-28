Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair CCI dashboard отображает в отдельном окне в виде таблицы значений состояние CCI выбранных символов и таймфреймов.

Цвет данных варьируется в зависимости от того,располагается ли линия CCI за пределами заданных уровней пороговых значений двойных уровней перекупленности/перепроданности. При нахождении факта расположения линии CCI за обозначенными границами, в таблицу рядом со значением CCI ставится сигнальный указатель в виде цветной стрелки (двойной или одинарной, в зависимости от расположения CCI относительно первого или второго уровня). Цвет отображаемых данных зависит от расположения выше положительных уровней (зелёный), или ниже отрицательных уровней (красный), или внутри всех уровней (серый).



Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:

CCI period - период расчёта CCI

- период расчёта CCI CCI applied price - цена расчёта CCI



- цена расчёта CCI Maximum CCI overbought/oversold level - максимальные уровни перекупленности/перепроданности

- максимальные уровни перекупленности/перепроданности Minimum CCI overbought/oversold level - минимальные уровни перекупленности/перепроданности

- минимальные уровни перекупленности/перепроданности Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)



Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:



- список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем) Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1: Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)

- использовать минутный таймфрейм (Yes/No) Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)

... ... ...



- использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No) ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)

- использовать недельный таймфрейм (Yes/No) Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)



Параметры настройки внешнего вида панели:



- использовать месячный таймфрейм (Yes/No) Параметры настройки внешнего вида панели: Panel X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: CCI bullish direction color - цвет для бычьего состояния CCI



- цвет для бычьего состояния CCI Panel: CCI bearish direction color - цвет для медвежьего состояния CCI

- цвет для медвежьего состояния CCI Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Уровни перекупленности/перепроданности задаются всего двумя параметрами - максимальный и минимальный уровень. Индикатор анализирует положительные значения этих уровней в качестве уровней перекупленности, и отрицательные значения этих же уровней - в качестве уровней перепроданности



Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.

Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.



