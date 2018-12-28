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MTF_MCP_CCI_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair CCI dashboard отображает в отдельном окне в виде таблицы значений состояние CCI выбранных символов и таймфреймов.
Цвет данных варьируется в зависимости от того,располагается ли линия CCI за пределами заданных уровней пороговых значений двойных уровней перекупленности/перепроданности. При нахождении факта расположения линии CCI за обозначенными границами, в таблицу рядом со значением CCI ставится сигнальный указатель в виде цветной стрелки (двойной или одинарной, в зависимости от расположения CCI относительно первого или второго уровня). Цвет отображаемых данных зависит от расположения выше положительных уровней (зелёный), или ниже отрицательных уровней (красный), или внутри всех уровней (серый).
Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI applied price - цена расчёта CCI
- Maximum CCI overbought/oversold level - максимальные уровни перекупленности/перепроданности
- Minimum CCI overbought/oversold level - минимальные уровни перекупленности/перепроданности
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: CCI bullish direction color - цвет для бычьего состояния CCI
- Panel: CCI bearish direction color - цвет для медвежьего состояния CCI
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Следует
понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование
множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку
требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
Информационная панель MTF_Fractals_PanelMTF_SAR_Panel
Информационная панель MTF_SAR_Panel
Информационная панель MTF_MCP_WPRMTF_MCP_ATR
Информационная панель MTF_MCP_ATR