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MTF_MCP_WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair WPR
отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины WPR
свечей
выбранных символов и таймфреймов.
Цвет данных варьируется в зависимости от того, больше, меньше или равно значение WPR текущей свечи значению WPR прошлой свечи. Так же анализируется положение WPR выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности. При нахождении факта расположения линии WPR за обозначенными границами, дополнительно в таблицу рядом со значением WPR ставится сигнальный указатель в виде цветной точки, цвет которой указывает на расположение выше уровня перекупленности (красный), или ниже уровня перепроданности (зелёный).
Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:
- WPR period - период расчёта WPR
- WPR analysis type - тип анализа WPR
- Buy/Sell levels - расположение WPR относительно уровней покупок/продаж
- WPR direction - сравнение значений WPR на текущем и прошлом барах
- WPR Buy level - уровень покупок
- WPR Sell level - уровень продаж
- WPR overbought - уровень перекупленности
- WPR oversold - уровень перепроданности
- Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)
Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
- Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
- Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
- Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)
Параметры настройки внешнего вида панели:
- Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: WPR bullish direction color - цвет для бычьего состояния WPR
- Panel: WPR bearish direction color - цвет для медвежьего состояния WPR
- Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)
Следует
понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование
множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку
требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.
Информационная панель MTF_MCP_CCI_DashboardMTF_Fractals_Panel
Информационная панель MTF_Fractals_Panel
Информационная панель MTF_MCP_ATRMTF_CCI_MA
Информационная панель MTF_CCI_MA