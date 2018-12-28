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Индикаторы

MTF_MCP_WPR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
2053
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair WPR отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины WPR свечей выбранных символов и таймфреймов.
Цвет данных варьируется в зависимости от того, больше, меньше или равно значение WPR текущей свечи значению WPR прошлой свечи. Так же анализируется положение WPR выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности. При нахождении факта расположения линии WPR за обозначенными границами, дополнительно в таблицу рядом со значением WPR ставится сигнальный указатель в виде цветной точки, цвет которой указывает на расположение выше уровня перекупленности (красный), или ниже уровня перепроданности (зелёный).

Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:

  • WPR period - период расчёта WPR
  • WPR analysis type - тип анализа WPR
    • Buy/Sell levels - расположение WPR относительно уровней покупок/продаж
    • WPR direction - сравнение значений WPR на текущем и прошлом барах
  • WPR Buy level - уровень покупок
  • WPR Sell level - уровень продаж
  • WPR overbought - уровень перекупленности
  • WPR oversold - уровень перепроданности
  • Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)

    Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:
  • Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)
  • Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)

    Параметры настройки внешнего вида панели:
  • Panel X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: WPR bullish direction color - цвет для бычьего состояния WPR
  • Panel: WPR bearish direction color - цвет для медвежьего состояния WPR
  • Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.
Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.



MTF_MCP_CCI_Dashboard MTF_MCP_CCI_Dashboard

Информационная панель MTF_MCP_CCI_Dashboard

MTF_Fractals_Panel MTF_Fractals_Panel

Информационная панель MTF_Fractals_Panel

MTF_MCP_ATR MTF_MCP_ATR

Информационная панель MTF_MCP_ATR

MTF_CCI_MA MTF_CCI_MA

Информационная панель MTF_CCI_MA