Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair WPR отображает в отдельном окне в виде таблицы значений величины WPR свечей выбранных символов и таймфреймов.

Цвет данных варьируется в зависимости от того, больше, меньше или равно значение WPR текущей свечи значению WPR прошлой свечи. Так же анализируется положение WPR выше/ниже уровней перекупленности/перепроданности. При нахождении факта расположения линии WPR за обозначенными границами, дополнительно в таблицу рядом со значением WPR ставится сигнальный указатель в виде цветной точки, цвет которой указывает на расположение выше уровня перекупленности (красный), или ниже уровня перепроданности (зелёный).



Имеет тридцать шесть настраиваемых параметров:

WPR period - период расчёта WPR

- период расчёта WPR WPR analysis type - тип анализа WPR

- тип анализа WPR Buy/Sell levels - расположение WPR относительно уровней покупок/продаж

- расположение WPR относительно уровней покупок/продаж

WPR direction - сравнение значений WPR на текущем и прошлом барах

- сравнение значений WPR на текущем и прошлом барах WPR Buy level - уровень покупок

- уровень покупок WPR Sell level - уровень продаж

- уровень продаж WPR overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности WPR oversold - уровень перепроданности



- уровень перепроданности Symbols list (Comma Separated Pairs) - список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем)



Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1:



- список рассчитываемых символов (запятая служит разделителем) Списки используемых таймфреймов от M1 до MN1: Use 1 minute timeframe - использовать минутный таймфрейм (Yes/No)

- использовать минутный таймфрейм (Yes/No) Use 2 minute timeframe - использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No)

... ... ...



- использовать двухминутный таймфрейм (Yes/No) ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать недельный таймфрейм (Yes/No)

- использовать недельный таймфрейм (Yes/No) Use 1 Month timeframe - использовать месячный таймфрейм (Yes/No)



Параметры настройки внешнего вида панели:



- использовать месячный таймфрейм (Yes/No) Параметры настройки внешнего вида панели: Panel X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: WPR bullish direction color - цвет для бычьего состояния WPR



- цвет для бычьего состояния WPR Panel: WPR bearish direction color - цвет для медвежьего состояния WPR

- цвет для медвежьего состояния WPR Panel: Background opacity - непрозрачность панели (0 - полностью прозрачна, 255 - полностью непрозрачна)

Следует понимать, что при первом запуске панели, если выбрано использование множества инструментов и таймфреймов, требуется время на загрузку требуемых данных по всем используемым символам и таймфреймам.

Для удобства использования панель можно перемещать по графику мышкой.







